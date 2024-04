Ha lavorato a parte: Roma a rischio

Dopo la gara contro il Milan la Roma di Daniele De Rossi affronterà in casa il Bologna di Thiago Motta. Che oltre Ferguson potrebbe non avere a disposizione un altro calciatore

Dopo la gara contro il Milan in programma giovedì sera, la Roma di Daniele De Rossi sarà impegnata lunedì prossimo contro il Bologna, in un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi ci arrivano con venti minuti in meno da giocare, quelli del match contro l’Udinese, e la ricerca dei tre punti sarà fondamentale in quel caso.

Certo, prima arriva la formazione di Motta, e con una vittoria gli uomini di Daniele De Rossi potrebbero andare a meno uno. E poi dare tutto, nel caso, in quella rimanente parte contro la formazione di Cioffi. In ogni caso, gli emiliani, attraverso una nota apparsa sul proprio sito, hanno spiegato come un altro giocatore si sta allenando a parte. Di ieri invece la notizia della rottura del legamento crociato di Ferguson che ha chiuso in anticipo la stagione.

Il bollettino ufficiale del Bologna

“Sono ripresi questa mattina gli allenamenti della squadra verso Roma-Bologna. Oggi i rossoblù hanno svolto lavoro atletico, esercitazioni sul possesso e partitella a campo ridotto. Seduta differenziata per Jens Odgaard“.

Sei partite e due gol in stagione, arrivato nello scorso mercato di gennaio dagli olandesi dell’Az Alkmaar, il centravanti danese, 188 centimetri di altezza, un elemento che stava impattando bene nel massimo campionato italiano, è fermo da un poco di tempo per un guaio muscolare. Difficilmente lo si vedrà in campo nella gara di lunedì contro i giallorossi, con il solo Zirkzee come punta centrale al momento a disposizione di Thiago Motta. E non è una punta centrale di poco conto, ovviamente, visto che parliamo di un vero e proprio talento che la Roma dovrà tenere molto sotto osservazione.