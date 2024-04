Roma-Milan, infortunio superato: è tornato in gruppo

Roma-Milan, l’infortunio è superato: mezzo sorriso per De Rossi che ovviamente non potrà contare su Ndicka. Ma il rientro di un altro elemento è ormai alle porte

In vista del Milan – giovedì sera, ore 21, stadio Olimpico – la Roma di Daniele De Rossi ha ripreso oggi gli allenamenti. Messa da parte la grande paura per Ndicka, che ieri è stato dimesso ed è tornato in treno nella Capitale, i giallorossi adesso pensano all’impegno dell’anno, davanti ad uno stadio di nuovo tutto esaurito, in una partita dove si deve difendere l’1-0 conquistata la scorsa settimana.

Assorbita anche la decisione di Rosetti di mandare Marciniak ad arbitrare (con De Rossi il precedente non è bellissimo), la Roma si è allenata a Trigoria e una mezza buona notizia per il tecnico è arrivata. Certo, non nell’immediato – impossibile vederlo in campo giovedì – ma forse lunedì prossimo, quando all’Olimpico arriverà il Bologna, allora potrebbe tornare anche lui tra i convocati. Ed è un recupero fondamentale per questa parte finale di stagione.

Roma-Milan, Azmoun in gruppo

Sì, perché secondo le informazioni che sono state riportate da Il Messaggero, Sardar Azmoun ha smaltito il problema muscolare che si era procurato con la propria nazionale ed è tornato a lavorare parzialmente con il resto dei compagni. Un recupero graduale per l’attaccante in prestito dal Bayer Leverkusen: nessuno vuole rischiare una ricaduta quindi si andrà sicuramente e pure giustamente con i piedi di piombo.

Quella di giovedì sera tornerà ad essere una Roma con la difesa a quattro – a differenza di quanto successo nel primo tempo alla Dacia Arena – e la coppia centrale dovrebbe essere formata da Mancini e Smalling. Non saranno disponibili per il match che vale davvero una stagione né Kristensen e nemmeno Huijsen, che non sono stati inseriti nella lista Uefa. Ovviamente non ci sarà nemmeno Ndicka: secondo alcune ricostruzioni ci vorrà almeno un mese di tempo per rivederlo in campo. Serve anche fare di nuovo la visita per ottenere il via libera all’attività agonistica.