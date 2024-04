Dybala via con la clausola: hanno già chiamato

Calciomercato Roma, la clausola rescissoria che c’è nell’accordo con Dybala intriga molto in Europa. Hanno già chiamato per chiedere informazioni

Una settimana importante, forse la più importante della stagione. Tra Milan, domani, e Bologna, lunedì, la Roma di Daniele De Rossi praticamente si gioca la stagione. Lo farà all’Olimpico, davanti allo stadio amico tutto esaurito. E poi, da come si concluderà questa annata, si deciderà il futuro.

Sono molti i giocatori giallorossi in bilico. E se di Lukaku vi abbiamo parlato in precedenza (con il centravanti belga che se fosse per lui rimarrebbe, ma decide ovviamente la società con le proprie finanze), adesso facciamo un quadro su Dybala, riportando le notizie che sono state scritto sul proprio profilo X dal giornalista Rudy Galetti.

Chelsea e Barcellona su Dybala

“Paulo Dybala è ancora in attesa di discutere un nuovo contratto con la Roma. L’attuale accordo scade nel 2025 e ci sono alcuni club europei – inclusi Barcellona e Chelsea – che hanno iniziato a raccogliere informazioni preliminari sulla sua clausola rescissoria”. Sì, perché come tutti sappiamo, Paulo Dybala ha una clausola di 12milioni di euro valida per l’estero che permetterebbe ai club interessati di strapparlo ai giallorossi ad una cifra nettamente inferiore rispetto a quello che è il suo reale valora di mercato.

Una clausola che la Roma potrebbe spazzare via allungando il contratto dell’argentino con annesso adeguamento economico. Certo, c’è anche dell’altro oltre la clausola: alla fine infatti ogni decisione sul futuro la dovrà prendere il giocatore della Roma, che a più riprese, e anche nella conferenza stampa della scorsa settimana prima della Milan, ha ribadito la sua volontà di rimanere: “Il mio futuro dipende dalla società” ha detto. Come se lui una decisione l’avesse già presa. Intanto questa è la notizia: Chelsea e Barcellona si stanno muovendo. E la Roma attende di capire come si chiuderà l’annata.