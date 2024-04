Plusvalenza Roma in Serie A: assist UFFICIALE

Calciomercato Roma, nuovo assist ufficiale per la plusvalenza in Serie A. Ecco l’annuncio che apre le porte all’incasso per la squadra giallorossa nella finestra estiva.

Vigilia europea in casa Roma, domani la sfida di ritorno al Milan per i quarti di finale di Europa League. La squadra giallorossa è chiamata a difendere la vittoria di misura dell’andata a San Siro. Servirà una prestazione perfetta contro la squadra guidata da Stefano Pioli, pronta a giocarsi il tutto per tutto per centrare la rimonta. Vigilia europea che si accende anche in altre piazze della Serie A e spunta un assist in chiave calciomercato estivo per la firma che coinvolge la società guidata dalla famiglia Friedkin.

Tra Europa League e campionato la Roma di Daniele De Rossi si gioca tutto nei prossimi due incontri allo stadio Olimpico. Si parte da domani sera, quando arriverà il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera, che non ha mai nascosto di puntare alla conquista del titolo, dovrà ribaltare l’1-0 esterno giallorosso dell’andata. Due risultati su tre a favore della Roma, che però non può dormire sonni tranquilli in vista della sfida di domani sera. In campo domani scenderà anche la Fiorentina, che in Conference League si gioca il passaggio alla semifinale contro il Viktoria Plzen.

Calciomercato Roma, Italiano allo scoperto su Belotti: assist per la firma

la squadra toscana ha pareggiato la sfida d’andata in Repubblica Ceca e domani vuole chiudere la pratica senza troppi patemi allo stadio Franchi. Vincenzo Italiano ha presentato la sfida in conferenza stampa ed ha parlato anche del futuro di Andrea Belotti.

L’ex Torino è passato alla Fiorentina dalla Roma in prestito secco. Ecco cosa ha detto Italiano intorno al Gallo: “Tutti ci aspettavamo qualche gol in più da parte sua, dobbiamo essere sinceri. Il ragazzo lavora in maniera straordinaria per la squadra: corre in non possesso, è utile per la riconquista della palla.” Sul futuro e la possibile conferma in Viola: “Abbiamo ancora partite importanti e chi dà l’anima in questo modo deve essere ripagato. Sono convinto che Andrea troverà lo spiraglio per buttarla dentro.”