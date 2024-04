Rinnovo De Rossi, UFFICIALE: resta alla Roma

Rinnovo ufficiale per Daniele De Rossi e nuovo colpo di scena targato Friedkin. La presidenza statunitense ha appena comunicato la decisione di confermare l’ex Capitano.

A tre mesi di distanza dalla nomina di Daniele De Rossi come nuovo allenatore, ora la proprietà Friedkin ha sciolto i dubbi intorno alla conferma dell’ex Capitano giallorosso. Il comunicato appena diffuso ufficialmente dal sito della Roma, che porta la firma di Dan e Ryan, fuga ogni tipo di dubbio intorno al futuro della panchina giallorossa. La conferma di DDR alla guida della Roma non è più un nodo da sciogliere, il rinnovo del tecnico è stato ufficializzato a poche ore dalla sfida al Milan in Europa League.

Tre mesi per prendersi la Roma e meritarsi a pieno titolo la conferma in panchina, a poche ore dalla sfida europea al Milan la famiglia Friedkin mette la firma sul rinnovo dell’ex Capitano. Questa sera la squadra giallorossa affronterà i rossoneri per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Giallorossi che avranno a disposizione due risultati su tre dopo la vittoria di misura targata Mancini a San Siro.

Rinnovo De Rossi ufficiale: l’annuncio dei Friedkin prima di Roma-Milan

Roma che arriva all’impegno decisivo di questa sera con una certezza in più in vista del prossimo anno. Sulla panchina giallorossa continuerà a sedersi Daniele De Rossi. L’ex numero 16 in tre mesi ha risollevato la posizione in classifica dei suoi, oltre ad aver superato Feyenoord e Brighton in Europa League.

Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito della Roma:

“Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell’AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro.