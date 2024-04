Infortunio Lukaku, tegola per De Rossi: c’è la diagnosi

La Roma vola in semifinale di Europa League grazie alla seconda vittoria sul Milan. Nella prima frazione di gara Daniele De Rossi ha dovuto sostituire Romelu Lukaku per infortunio.

Il centravanti belga ha alzato bandiera bianca poco prima del trentesimo minuto, con De Rossi che ha schierato Tammy Abraham al suo posto. Arriva la diagnosi intorno alle condizioni fisiche dell’ex Inter, con il tecnico della Roma che rischia di perderlo in vista della prossima gara decisiva. Lunedì pomeriggio allo stadio Olimpico arriva il Bologna di Thiago Motta, che attualmente è solo al quarto posto della Serie A, a più quattro punti sulla squadra giallorossa. Ecco le ultimissime sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku.

Roma-Milan è durata solo mezz’ora per Romelu Lukaku, costretto a chiedere il cambio nel primo tempo della sfida europea. Con il risultato di 2-0 già acquisito, ieri mister De Rossi si è affidato a Tammy Abraham dopo lo stop del belga. Ora il centravanti ex Inter ha svolto i primi esami strumentali dopo l’infortunio in Europa League e non è da escludere la sua assenza nello scontro diretto con il Bologna di Thiago Motta. Dopo la sfida agli emiliani la squadra giallorossa è attesa da un tour de force intenso fino al termine della stagione, tra campionato e semifinali di Europa League.

Infortunio Lukaku, problema muscolare per il belga: previsti nuovi esami

Partiamo dalle buone notizie, l’infortunio capitato al belga non sembra essere troppo grave. Nessun interesse del collaterale o del menisco per Big Rom. Secondo l’ultimo aggiornamento emesso su ‘X’ da Angelo Mangiante per Lukaku si tratta di un problema muscolare.

Nuovi esami in programma per il centravanti belga, tra 24 o 36 ore come specificato dal giornalista Sky. A questo punto, soprattutto se i nuovi controlli venissero svolti nella giornata di domenica, difficilmente l’attaccante romanista potrà essere a disposizione di De Rossi nello scontro diretto col Bologna, in programma lunedì pomeriggio allo stadio Olimpico. DDR potrebbe quindi rilanciare Abraham dal primo minuto, senza dimenticare il rientrante Sardar Azmoun.