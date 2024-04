Lukaku fa volare la Roma: Milan in Gabbia, il tweet diventa virale

La Roma di De Rossi ha sconfitto il Milan anche nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Il difensore rossonero Gabbia protagonista con Lukaku suoi social network.

Buona anche la seconda per la Roma di De Rossi contro il Milan. Il 2-1 dello stadio Olimpico consegna ancora una volta il pass per le semifinali europee alla squadra giallorossa. La pratica è stata chiusa nel primo tempo, con un uno-due micidiale firmato da Mancini e Dybala. Il tecnico festeggia così al meglio la conferma ufficiale da parte dei Friedkin in vista della prossima stagione, mentre c’è il gesto in campo di Romelu Lukaku che infiamma i social network.

La gara del belga è durata solo mezz’ora, prima dell’infortunio che lo ha costretto al cambio. Ma tanto è bastata per finire in un siparietto social che coinvolge il difensore rossonero, Matteo Gabbia. L’ex Villarreal ha anche segnato il gol della bandiera per la squadra guidata da Stefano Pioli, arrivato a pochi minuti dal novantesimo quando i giochi erano già scritti in ottica qualificazione. Ora sui social network impazza il confronto fisico tra i due, andato in scena subito prima del raddoppio siglato da Paulo Dybala.

Roma-Milan infinita, la spallata di Lukaku a Gabbia scatena Ryanair su X

L’attaccante argentino ha realizzato una rete che è una perla, trafiggendo Maignan con un delizioso sinistro imparabile. Subito prima della rete della Joya, Romelu Lukaku aveva difeso con grinta un pallone dall’assalto dell’avversario Gabbia. Con una spallata regolare il belga ha letteralmente fatto volare il difensore.

Su ‘X’ un utente ha ripreso la scena del confronto fisico tra i due, con Lukaku che scaraventa a terra il difensore grazie alla sua forza fisica. La scenetta è stata retwittata dall’account ufficiale di Ryanair Italia. La compagnia aerea ha mostrato il video accompagnato dalla didascalia divertente: “Quando cerchi di salire per primo sull’aereo ma non hai comprato il priority.” Da subito i tifosi si sono scatenati sotto il tweet della compagnia di viaggi, il confronto tra Big Rom e Gabbia è diventato virale sul web.