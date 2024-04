Esonero bianconero prima della Roma: svolta immediata

La stagione della Serie A volge al termine e finora la lista degli esoneri è stata corposa. Anche la Roma ha cambiato tecnico in corso d’opera, mentre si prepara il ribaltone bianconero.

Il campionato italiano entra nella volata finale, con la trentatreesima giornata che si sta svolgendo in questo fine settimana. La Roma di Daniele De Rossi tornerà in campo domani pomeriggio, per affrontare il Bologna di Thiago Motta. La squadra giallorossa, reduce dai quarti di finale di Europa League contro il Milan, è chiamata alla vittoria per lanciare un segnale nella corsa al piazzamento in Champions League. Tra pochi giorni ci sarà il recupero della sfida all’Udinese, interrotta dopo il minuto 70 per il malore capitato a Evan Ndicka.

Dopo un serrato braccio di ferro con la Roma, la Lega Serie A ha deciso di calendarizzare il recupero della sfida nella giornata del 25 aprile. La scelta della data ha generato forti malumori in casa giallorossa, con una dura presa di posizione ufficiale intorno alla scelta di Lorenzo Casini. La Roma tre giorni dopo il recupero di Udine affronterà il Napoli, poi il 2 maggio ci sarà la semifinale d’andata contro il Bayer Leverkusen. Mentre in casa friulana, la sconfitta di ieri arrivata contro l’Hellas Verona, sembra costare la panchina a Gabriele Cioffi.

Esonero Cioffi prima del recupero con la Roma, la decisione dell’Udinese

Prima del recupero contro la Roma, fissato nella sera del giorno festivo, l’Udinese potrebbe dunque cambiare allenatore. La sconfitta contro la squadra scaligera, avversaria diretta dei bianconeri nella lotta salvezza, apre le porte all’esonero di mister Cioffi in casa Udinese.

A svelarlo è Gianluca Di Marzio, che su ‘X’ ha raccontato come dopo una notte di riflessioni la società friulana abbia deciso di cambiare guida tecnica prima del recupero contro la Roma. La sfida del Bluenergy stadium, che ripartirà dal minuto 72, potrebbe quindi vedere una sorpresa assoluta in panchina contro Daniele De Rossi. Sale l’attesa intorno all’annuncio ufficiale in casa bianconera, anche in merito ad eventuali sostituti in panchina in vista del recupero di giovedì sera.