Rinnovo Dybala, appuntamento con Friedkin: addio clausola

Calciomercato Roma, al via i colloqui per il rinnovo di Paulo Dybala. Dopo aver confermato Daniele De Rossi in panchina i Friedkin vogliono blindare la Joya.

Dopo aver centrato la semifinale di Europa League, battendo il Milan all’andata ed al ritorno dei quarti, la Roma di De Rossi prepara la sfida al Bologna. Giovedì sera i giochi sono stati chiusi dalla magia di Paulo Dybala, l’attaccante argentino ha siglato la rete del 2-0 con un sinistro magico che non ha dato scampo a Maignan. La vittoria sui rossoneri è arrivata nel giorno della conferma annunciata per quel che riguarda Daniele De Rossi. Ora i Friedkin sembrano aver deciso di rompere gli indugi e avviare i colloqui anche per il rinnovo della Joya.

Paulo Dybala è stato nuovamente decisivo per la vittoria della Roma giovedì sera contro il Milan allo stadio Olimpico. La rete dell’attaccante argentino, arrivata a metà del primo tempo, ha chiuso i giochi e consegnato la qualificazione alle semifinali di Europa League ai giallorossi. Milan annichilito anche nella sfida di ritorno, con Daniele De Rossi che ha festeggiato nel migliore dei modi l’annuncio sulla conferma in panchina da parte della proprietà Friedkin. La presidenza statunitense ora ha rotto gli indugi anche intorno al futuro della Joya, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025.

Rinnovo Dybala, Friedkin rompe gli indugi: agenti nella Capitale

Le magie di Paulo Dybala aprono la porta al rinnovo con la Roma, come scrive quest’oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo svela come la volontà dell’argentino sia quella di restare nella capitale. Per respingere gli assalti sulle tracce dell’ex Juve, ed evitare di iniziare la nuova stagione in scadenza di contratto, la svolta può arrivare a stretto giro di posta.

Gli agenti dell’attaccante giallorosso sono nella Capitale in questi giorni. Formalmente i due procuratori sono a Roma per il compleanno di Oriana Sabatini, futura moglie di Paulo Dybala, ma non è escluso che le parti si incontrino con la società giallorossa per trovare la quadra intorno al rinnovo di contratto per l’agentino. L’obiettivo è quello di eliminare la clausola d’addio che ritorna tema d’attualità in vista della sessione estiva.