Formazioni ufficiali Roma-Bologna: De Rossi rivoluziona l’attacco

Formazioni ufficiali Roma-Bologna: ecco le scelte di De Rossi e Thiago Motta in vista del match dell’Olimpico che mette in palio dei punti pesantissimi per la Champions League

Settimane intense. Con impegni ravvicinati e tutti assai importanti. Non solo per cercare di chiudere in bellezza questa annata, ma soprattutto per quelli che possono essere i progetti da fare per la prossima stagione.

La Roma tra poco scende in campo all’Olimpico contro il Bologna di Thiago Motta in una partita che mette in palio dei punti pesantissimi per la qualificazione alla prossima Champions League. Gli emiliani sono quarti, fino al momento hanno disputato una stagione enorme, ma da due partite non segnano. Speriamo che l’attacco ospite sia inceppato anche nella serata romana. De Rossi dal proprio canto, come annunciato ieri in conferenza stampa, non potrà contare su Lukaku, che ha avuto un problema fisico e che ha messo nel mirino la gara contro il Bayer Leverkusen del prossimo 2 maggio. Niente Udinese giovedì – con Cannavaro ufficialmente nuovo tecnico – e probabilmente nemmeno Napoli domenica. Ma questi sono altri discorsi, andiamo a vedere insieme le scelte.

Formazioni ufficiali Roma-Bologna, Abraham dal primo

Si era parlato di un suo impiego dal primo minuto, viste anche le non migliori di Abraham. E così è: Tammy Abraham torna in campo dal primo minuto. Sarà l’attaccante inglese a guidare l’attacco della Roma.

De Rossi manda in campo Svilar tra i pali, Celik, Mancini, Llorente e Angelino dietro. In mezzo al campo spazio a Cristante, Paredes e Pellegrini. Dybala ed El Shaarawy completano la prima linea che avrà il compito di scardinare la difesa emiliana.