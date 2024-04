Napoli-Roma, trasferta vietata: la decisione del Prefetto

Ufficiale, trasferta vietata per i tifosi della Roma. La decisione del prefetto è ufficiale. Ecco spiegate le motivazioni anche di questa scelta

“Rischio di gravi turbative per l’ordine pubblico”. Con questa motivazione, il prefetto di Napoli, ha preso una decisione nel merito della gara di domenica tra gli azzurri di Calzone e i giallorossi di Daniele De Rossi.

Una notizia che vieta la possibilità ai tifosi della Roma residenti nel Lazio di acquistare i biglietti del match in questione. Che, come sappiamo, è uno spartiacque fondamentale per la corsa alla Champions League della formazione giallorossa. I capitolini giovedì saranno impegnati a Udine nei venti minuti rimanenti del match sospeso dopo il malore di Ndicka – fortunatamente oggi sono arrivate notizie positive sotto questo aspetto – e poi andranno a giocare domenica sera al Maradona.

Napoli-Roma, la decisione del Prefetto

Ma la Roma non potrà avere i suoi tifosi al seguito. E c’è già chi sui social dice che si sta facendo di tutto per mettere il bastone tra le ruote alla squadra di De Rossi per la corsa alla qualificazione europea. Di certo però questa notizia era un poco immaginabile e preventivabile, visto che tra le due tifoserie comunque non scorre buon sangue.

Detto ciò, niente ultras in una delle trasferte più importanti della stagione e in una gara assai delicata per quello che è il futuro della Roma. La notizia è stata riportata da il giornalista de Il Messaggero Michele Galvani.