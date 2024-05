15 milioni a Thiago Motta: incontro e firma triennale

Svolta clamorosa per il futuro di Thiago Motta. Dopo l’impresa Champions League compiuta con il Bologna il tecnico sembra aver sciolto definitivamente le riserve: firma un triennale.

La stagione della Serie A ha visto il Bologna di Thiago Motta come rivelazione stagionale. La squadra emiliana, contro ogni pronostico, ha centrato il traguardo della qualificazione alla Champions League. I rossoblù tornano a disputare la massima competizione europea dopo sei decenni, mentre le sirene del calciomercato piombano sui protagonisti dell’impresa in casa felsinea. Fari puntati sul tecnico brasiliano, che avrebbe deciso definitivamente il suo futuro in vista della prossima stagione.

Si preannuncia un’estate caldissima sulle panchine di Serie A. Tante posizioni sono in bilico e comprendono anche squadre che puntano a lottare per il titolo il prossimo anno. Il Milan sembra intenzionato a separarsi da Stefano Pioli, così come il Napoli è a caccia di una nuova guida tecnica. Emblematica è poi la situazione in casa Juventus, nelle ultime due gare stagionali la squadra è stata affidata a Paulo Montero, reduce dall’emozionante pareggio per 3-3 proprio in casa del Bologna. E dalla panchina del club emiliano sembra ora pronto a sbarcare alla Continassa Thiago Motta.

Thiago Motta verso la Juventus, pronto un triennale: incontro col Bologna

L’ex centrocampista avrebbe infatti sciolto le riserve, accettando la proposta di un contratto triennale con la Juventus. Thiago Motta è pronto al grande salto dopo l’impresa compiuta sulla panchina del Bologna, che ha in tutti i modi tentato di blindarlo.

Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale il tecnico del Bologna è pronto a firmare un contratto triennale con la Juventus. Cinque milioni di ingaggio stagionale per Thiago Motta, dato ormai per certo come nuovo allenatore bianconero. Domani è previsto l’incontro finale con il presidente del Bologna, Joey Saputo, poi potrebbe arrivare l’ufficialità della firma con la Juve. Dopo le esperienza con Genoa, Spezia e Bologna, il brasiliano è pronto a guidare il suo primo top club.