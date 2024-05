Firma imminente con la Roma: doppio indizio UFFICIALE

Calciomercato Roma, doppia conferma ufficiale e firma dietro l’angolo in casa giallorossa. Il calciatore è uscito allo scoperto dopo aver scavalcato le gerarchie.

Blindato il sesto posto la Roma di Daniele De Rossi si appresta a chiudere senza sussulti la stagione. Dopo la vittoria interna ai danni del Genoa, nell’ultima gara allo stadio Olimpico prima della sosta estiva, i giallorossi chiuderanno il campionato in casa dell’Empoli. Con la matematica della qualificazione in Europa League, ed in caso di incastri particolari dell’ingresso in Champions League, i giallorossi già stanno pianificando la stagione che verrà sul fronte del calciomercato estivo. C’è la doppia conferma ufficiale che anticipa una delle prime firme in casa giallorossa, ecco i dettagli.

Inizia il tempo della programmazione stagionale in casa Roma, dove si attende solo l’annuncio ufficiale del nuovo Direttore sportivo. La presidenza Friedkin ha scelto il profilo di Florent Ghisolfi, in arrivo dal Nizza a Trigoria. Tra i tanti nodi da sciogliere per il nuovo dirigente c’è anche quello del futuro tra i pali della porta giallorossa. Nella seconda metà di stagione è esploso il talento di Mile Svilar, decisivo sia in Europa League che in campionato con i suoi interventi. L’estremo difensore arrivato a parametro zero dal Benfica alla lunga ha vinto la concorrenza di un opaco Rui Patricio, confermandosi come una delle migliori rivelazioni nella seconda parte di stagione della Roma.

Calciomercato Roma, Svilar allo scoperto sul futuro: doppia conferma

Le prestazioni del portiere classe ’99 non sono passate inosservate in giro per l’Europa. Ma l’intenzione della Roma è quella di blindarlo per il futuro, per questo il suo rinnovo potrebbe essere il primo punto sull’agenda di Ghisolfi. Ad anticipare il prolungamento del contratto con la squadra giallorossa è stato direttamente lo stesso Mile Svilar.

Il portiere giallorosso è stato intervistato da Idealista.it, ripercorrendo la stagione che lo ha visto esplodere. Sull’ambientamento nella Capitale: “Mi trovo molto bene qui con la mia fidanzata. Mi ha stupito molto il fatto che il centro città è sempre pieno. C’è sempre tantissima gente ovunque. Mi sento a casa a Roma.” Poi spunta un altro indizio verso la permanenza a Trigoria: “Ho comprato casa a Roma.“