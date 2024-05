Infortunio Spinazzola e mistero Dybala: doppio verdetto Roma

La Roma di Daniele De Rossi chiuderà la stagione domenica sera in casa dell’Empoli. Ecco le ultime da Trigoria in vista della trasferta del Castellani, primo verdetto per Dybala e Spinazzola.

La squadra giallorossa non ha più nulla da chiedere alla stagione dopo aver blindato matematicamente il sesto posto in classifica. Roma che scenderà in campo nel posticipo di domenica sera al Castellani, contro l’Empoli di Nicola a caccia degli ultimi punti salvezza. Raggiunta l’aritmetica della sesta piazza ai giallorossi, per centrare il ritorno in Champions League, serve un incastro miracoloso che coinvolge direttamente l’Atalanta di Gasperini. In vista dell’ultima trasferta stagionale ecco le indicazioni da Trigoria per la squadra giallorossa, focus sullo stop di Leonardo Spinazzola e le condizioni di Paulo Dybala.

La Roma terminerà sesta in classifica la sua Serie A, vada come vada la trasferta di Empoli. La posizione potrebbe clamorosamente valere l’ingresso in Champions League, a condizione che l’Atalanta stasera vinca l’Europa League contro il Bayer Leverkusen e non solo. La squadra bergamasca poi dovrebbe chiudere al quinto posto in classifica, senza superare Bologna e Juventus, a più due punti ma con una gara in meno rispetto agli orobici. Insomma la Roma non è padrona del proprio destino, mentre si avvicina l’ultima sfida stagionale in casa giallorossa. Domenica sera la trasferta in casa dell’Empoli, attualmente in zona Serie B come terzultima in classifica.

Empoli-Roma, Dybala in gruppo a Trigoria: ancora assente Spinazzola

La squadra guidata da Daniele De Rossi potrebbe avere diverse sorprese in campo dal primo minuto. Di sicuro mancheranno per squalifica Romelu Lukaku e Leandro Paredes, mentre resta in forte dubbio la presenza di Leonardo Spinazzola in vista dell’ultimo impegno stagionale.

L’esterno ex Atalanta non si è allenato in gruppo quest’oggi a Trigoria. La Roma ha pubblicato foto e video in cui non era presente il laterale sinistro, mentre ha svolto l’intera sessione con il resto dei compagni Paulo Dybala. L’attaccante, non convocato dalle amichevoli di giugno dell’Argentina, potrà cercare riscatto dopo gli ultimi acciacchi fisici che ne hanno compromesso il finale di stagione.