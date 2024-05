60 milioni e doppio colpo Roma: Juve e Inter scippate

Calciomercato Roma, ad una gara dal termine della stagione le speranze di mettere mano sul tesoretto da 60 milioni non sono spente. In caso di incasso i giallorossi puntano al doppio colpo in Serie A.

La speranza è l’ultima a morire, anche quando non dipende dai risultati della propria squadra in campo. Il termine della stagione in casa Roma arriva senza troppi sussulti. L’eliminazione per mano del Bayer Leverkusen dalle semifinali di Europa League e la sconfitta in casa dell’Atalanta in campionato hanno ridimensionato le aspirazioni della piazza giallorossa. Domenica sera ad Empoli la squadra guidata da De Rossi chiuderà una stagione costellata di alti e bassi, matematicamente già chiusa al sesto posto in classifica dopo la vittoria interna sul Genoa.

Sesta piazza che, in caso di incastri particolari, potrebbe valere l’accesso alla Champions League per la Roma dei Friedkin. Tutto dipenderà dai risultati di Juventus e Bologna, incrociati con quelli dell’Atalanta di Gasperini, fresca vincitrice dell’Europa League. Se la squadra bergamasca, che insegue bianconeri e felsinei a due punti, dovesse mantenere la quinta posizione con una gara in più da recuperare, la Roma volerebbe in Champions League. Il nuovo format della competizione europea, che passa al girone unico e si allarga da 32 a 36 squadre, può fruttare una cifra tra i 50 ed i 60 milioni per la società giallorossa. Un tesoretto che cambierebbe nettamente le manovre in entrata in vista della sessione di calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, doppio colpo con la Champions: Chiesa e Frattesi nel mirino

In caso di incasso Champions League la Roma proverà a piazzare un doppio colpaccio nel campionato italiano per Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso, che per la prima volta in carriera preparerà una stagione dalle fasi iniziali, punta due gioielli azzurri della Serie A.

Parliamo di Davide Frattesi e Federico Chiesa, protagonisti questa stagione con la maglia di Inter e Juventus. Il centrocampista cresciuto a Trigoria è stato indicato come rimpianto da De Rossi in casa Roma, mentre l’attaccante esterno bianconero è da tempo accostato alla lista dei desideri dell’ex Capitano. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘Leggo’, in caso di tesoretto Champions, la strada per il doppio colpo azzurro sarebbe in discesa per DDR.