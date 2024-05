Calciomercato Roma, clausola a sorpresa: firma scontata

Calciomercato Roma, spunta una nuova clausola che apre le porte alla firma con la squadra giallorossa. Le scelte di Daniele De Rossi decisive in vista della prossima stagione.

Una sola gara separa la Roma dal termine della stagione, mentre si accendono i riflettori sulle manovre del calciomercato estivo in casa giallorossa. Domenica sera in casa dell’Empoli calerà il sipario sull’annata giallorossa, segnata dal cambio di panchina deciso a gennaio dalla proprietà Friedkin. La proprietà statunitense nelle scorse ore ha ufficializzato l’arrivo di Florent Ghisolfi come responsabile dell’area tecnica. Il dirigente ex Nizza dovrà risolvere diverse questioni in ottica mercato, sia in entrata che in uscita, mentre spunta un’altra clausola a sorpresa.

Novanta minuti al termine della stagione, con la Roma che si aggrappa alla speranza matematica di finire in Champions League. Tutto dipenderà dai risultati dell’Atalanta, reduce dalla vittoria dell’Europa League contro il Bayer Leverkusen. Se la squadra bergamasca finisse quinta in classifica i giallorossi si qualificherebbero alla massima competizione europea la prossima stagione. L’incastro non è facile, con gli orobici che dovrebbero terminare quinti in classifica in Serie A. Bologna e Juve, assiepate al quarto posto, hanno due punti di vantaggio, ma i bergamaschi devono recuperare la sfida contro la Fiorentina. In caso di accesso alla Champions le prospettive economiche della Roma in vista del calciomercato estivo cambierebbero in automatico.

Calciomercato Roma, rinnovo automatico per Paredes: spunta la clausola

Nell’attesa del termine della stagione spunta una nuova clausola in casa Roma. Da tempo l’opzione presente nel contratto di Paulo Dybala tiene col fiato sospeso la piazza giallorossa sul futuro della Joya, ma non è l’unica clausola attivabile nel prossimo futuro.

Anche Leandro Paredes, connazionale della Joya e convocato per la Coppa America dall’Argentina, ha un’opzione a sorpresa presente nel contratto firmato con la Roma. Il centrocampista sudamericano è stato protagonista di un’ottima seconda parte di stagione, divenendo un punto fermo nello scacchiere tattico di mister De Rossi. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’attuale contratto scade nel 2025 ma la prossima stagione, in caso di raggiungimento di un certo numero di presenze ed obiettivi, scatterebbe il rinnovo automatico per l’ex Juventus.