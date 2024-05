Da Torino a Roma, Frecciarossa per De Rossi. Colpo sulla corsia per i giallorossi che hanno in mente l’innesto per la prossima estate. Ecco chi potrebbe arrivare

Eccolo l’uomo voluto da Daniele De Rossi. Che ha tutte quelle caratteristiche citate dal tecnico della Roma nel corso delle ultime conferenze stampa. Un uomo che ha una grande gamba, in grado di saltare il diretto avversario, che conosce la Serie A e che ha maturato già una grossa esperienza nonostante la giovane età.

Un nome che noi di Asromalive.it vi avevamo anticipato in tempi non sospetti. Un nome che a quanto pare piace e anche parecchio a DDR. Secondo le informazioni che infatti sono state riportate da Matteo Moretto, nel mirino della Roma ci è finito Raoul Bellanova, esterno del Torino ex Inter e Cagliari, che senza paura di essere smentiti ha disputato una stagione clamorosa con la maglia granata addosso.

Da Torino a Roma, colpo Bellanova

Al momento, viene scritto, non esiste una vera e propria trattativa. Ma c’è questo interesse che deve essere per forza di cose tenuto in considerazione. Sarà semplice? No, non sarà così soprattutto per un motivo: secondo quanto scritto da Moretto l’obiettivo Bellanova diventerebbe davvero concreto nel momento in cui i giallorossi dovessero qualificarsi per la prossima Champions League. E sappiamo benissimo da chi dipende questo traguardo.

Gli introiti che la massima competizione europea potrebbe portare dentro le casse giallorosse possono fare la differenza e e possono fare pensare anche a dei colpi diversi. Bellanova potrebbe essere tra questi: un elemento giovane, che ha le caratteristiche e le doti che vuole De Rossi.