Calciomercato Roma, scippo rossonero: sponsor Ghisolfi

Calciomercato Roma, dopo l’arrivo ufficiale di Florent Ghisolfi spunta una nuova pista rossonera. Il nuovo dirigente decisivo per il colpo in attacco, ecco tutti i dettagli.

Sta per calare il sipario sulla stagione della Roma, domani sera l’ultima gara in trasferta per la squadra giallorossa in campionato. Daniele De Rossi chiuderà l’annata in casa dell’Empoli, ancora in corsa per una salvezza che si deciderà negli ultimi novanta minuti della Serie A. Mentre la sconfitta del Bologna guasta i piani per il ritorno in Champions League, la squadra giallorossa inizia a pianificare la finestra di calciomercato estivo dopo l’arrivo ufficiale di Florent Ghisolfi dal Nizza.

Il dirigente francese è stato scelto dalla presidenza Friedkin ed ufficializzato in questi giorni. Florent Ghisolfi in Ligue 1 ha lavorato con Lens e Nizza. Il classe ’85 ha assunto la carica di Direttore tecnico in casa Roma, e dopo l’arrivo a Trigoria è tempo di pianificare la sessione di calciomercato estivo a fianco di Daniele De Rossi. In tutte le zone del campo sono previste novità in entrata ed in uscita per la formazione giallorossa, che dopo la sconfitta del Bologna di Thiago Motta vede sempre più lontana la possibilità di accedere alla Champions League tramite il sesto posto in Serie A.

Calciomercato Roma, dopo Ghisolfi spunta Boga: il punto sull’attacco

Tra le tante zone di campo da ricostruire in casa Roma c’è anche il pacchetto offensivo. L’addio a Romelu Lukaku appare scontato, mentre per Paulo Dybala torna d’attualità la clausola d’addio, valida solo 12 milioni fino alla fine di luglio. Mentre sul fronte delle entrate spunta il profilo di Jeremie Boga.

L’attaccante ivoriano è stato acquistato dal Nizza proprio da Florent Ghisolfi che lo ha prelevato dall’Atalanta per 18 milioni più 4 di bonus. Ora il profilo dell’esterno offensivo classe ’97 viene accostato nuovamente alla lista dei desideri del dirigente francese per il pacchetto offensivo della Roma. L’operazione con il club rossonero può avere costi proibitivi ma le caratteristiche offensive dell’ex Sassuolo possono sposarsi a meraviglia con l’identikit offensivo richiesto da Daniele De Rossi al nuovo dirigente.