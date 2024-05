Colpaccio Roma in Serie A, sfida alla Juve: De Rossi l’ha chiamato

Calciomercato Roma, colpaccio in Serie A e chiamata di Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso vuole vincere la concorrenza della Juve e non solo in estate.

Novanta minuti separano la Roma di Daniele De Rossi dal termine della stagione. La squadra giallorossa chiuderà il campionato domani sera, in casa dell’Empoli di Davide Nicola. La compagine toscana è al terzultimo posto in classifica ed alla ricerca disperata di punti salvezza. I giallorossi non hanno più nulla da chiedere alla classifica, certi della sesta posizione matematica in Serie A. La sconfitta del Bologna ha complicato non poco la corsa al piazzamento in Champions League, in caso di vittoria dell’Atalanta il traguardo europeo svanirebbe per i giallorossi.

Ufficializzato da giorni l’arrivo di Florent Ghisolfi dal Nizza, per la Roma è tempo di programmare la stagione che verrà in ottica calciomercato estivo. Daniele De Rossi per la prima volta in carriera ha l’opportunità di pianificare la stagione a partire dalla sessione di mercato ordinaria ed è già in azione nelle vesti di sponsor per la firma giallorossa. Uno dei settori del campo da rinnovare è di sicuro la corsia di destra, dove appare scontato l’addio a Rasmus Kristensen e si proverà a vendere Rick Karsdorp dopo le ultime prestazioni negative del terzino olandese. L’ex Capitano giallorosso ha alzato il telefono per sondare le possibilità del colpaccio in Serie A sulla fascia destra.

Calciomercato Roma, De Rossi chiama Di Lorenzo: Juve e Inter alla finestra

Daniele De Rossi ha messo nel mirino il colpo Giovanni Di Lorenzo, terzino destro e capitano del Napoli. L’ex Empoli ha chiesto la cessione in casa partenopea ed è pronto a salutare nonostante un contratto valido fino al 2028, con opzione per il 2029. Sulle tracce del terzino azzurro anche Inter e Juventus in Serie A, oltre all’Atletico Madrid di Simeone.

A svelare il retroscena che coinvolge mister De Rossi è l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, che svela come il tecnico della Roma abbia chiamato il terzino del Napoli per approfondire la sua situazione. Operazione economicamente importante all’orizzonte, il laterale potrebbe lasciare i partenopei per una cifra di 20 milioni di euro, mentre il suo ingaggio stagionale è sui 3 milioni annui.