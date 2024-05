Dalla Roma al Milan: firma dopo l’amichevole

Svolta totale in casa Milan e accordo con l’ex Roma. L’annuncio ufficiale si attende subito dopo l’amichevole in Australia delle due squadre, ecco tutti i dettagli.

L’ultimo appuntamento della stagione per Roma e Milan sarà in Australia, per un’amichevole organizzata a Perth. Dopo aver chiuso ufficialmente il campionato in questi giorni, con una sconfitta i giallorossi, mentre i rossoneri hanno pareggiato a San Siro, le due squadre si incontreranno in Australia per una sfida amichevole. Sarà il quinto incrocio in stagione, dove in campionato sono arrivate due vittorie del Milan, mentre in Europa League è stata la Roma di De Rossi ad imporsi nelle due sfide dei quarti di finale.

L’esclusione da parte della Roma dalla competizione europea è arrivata in casa Milan dopo la deludente campagna di Champions League. I rossoneri erano indicati come principale indiziato per la vittoria dell’Europa League, andata alla fine all’Atalanta di Gasperini. Un deludente cammino europeo, unito alle sconfitte nel derby e la mancata corsa allo Scudetto, sono elementi che hanno portato alla decisione del cambio in panchina in casa Milan. La società ha già salutato Stefano Pioli, che verrà sostituito presumibilmente da Bonera in Australia.

Fonseca erede di Pioli, accordo e fumata bianca: annuncio dopo Roma-Milan

Mentre in vista della prossima stagione il club rossonero ha rotto gli indugi intorno ad un tecnico ex Roma. Il prescelto dal Milan di Cardinale è infatti Paulo Fonseca, come confermato da Calciomercato.it. Accordo totale tra il Diavolo ed il tecnico portoghese, che lascia il Lille in Ligue 1.

Per Fonseca si preannuncia la firma su un contratto biennale per la panchina del Milan, più opzione per il terzo anno. L’ingaggio annuale dovrebbe oscillare sui tre milioni di euro a stagione. Fumata bianca totale dunque e firme in arrivo a stretto giro di posta. L’annuncio ufficiale infatti potrebbe arrivare subito dopo il rientro dei rossoneri dall’Australia per l’amichevole contro la Roma, giugno sarà il mese degli annunci ufficiali in casa Milan.