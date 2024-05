Il Milan svolta prima della Roma: firma fino al 2027

Milan e Roma tra pochi giorni scenderanno in campo per un’amichevole in Australia. Svolta in arrivo in casa rossonera prima dell’incrocio con i giallorossi, spunta la firma fino al 2027.

Dopo essersi incrociate quattro volte in stagione, la Roma ed il Milan si sfideranno in amichevole in Australia il 31 maggio. Nei due precedenti stagionali in campionato ci sono state due vittorie della squadra rossonera, mentre in Europa League sono stati i giallorossi ad imporsi in entrambe le gare, valide per i quarti di finale. Ora l’ultimo appuntamento amichevole dopo che è calato il sipario sulla stagione in campionato, chiuso dai rossoneri al secondo posto, mentre la Roma è terminata alla sesta piazza della Serie A. In casa Milan arriva la svolta in vista della sessione estiva di calciomercato, tutto pronto per la firma fino al 2027.

Il Milan ha chiuso la stagione con il pareggio interno per 3-3 contro la Salernitana. La sfida di San Siro è stata l’ultima panchina in rossonero per Stefano Pioli, che ha salutato dopo una stagione anonima sia in campionato che in Europa. Ora la squadra rossonera, dopo il termine ufficiale del campionato, volerà in Australia per una sfida amichevole contro la Roma di Daniele De Rossi. Le due squadre scenderanno in campo a Perth, venerdì 31 maggio, in una gara in cui si ricorderà anche Agostino Di Bartolomei, di cui il giorno prima ricorre il trentennale della scomparsa. Prima della sfida amichevole c’è la svolta di mercato in casa rossonera.

Svolta prima di Roma-Milan, pronto il rinnovo per Camarda

Fai puntati sul baby attaccante Francesco Camarda. Classe 2008 e protagonista anche in Nazionale Under 17 di una recente prodezza. Il Milan ha rotto gli indugi per blindare il talentino offensivo, che di recente era stato accostato anche alla Roma, oltre alle big di Premier League e non solo.

Il gioiellino è destinato a firmare il suo primo contratto da professionista con il Milan come riportato da Calciomercato.it . Oltre all’interesse della Roma il classe 2008 era seguito da diverse squadre in Premier League e dal Borussia Dortmund in Bundesliga. Il Milan ha intenzione di blindarlo con un contratto fino al 2027 e la fumata bianca definitiva potrebbe anche arrivare prima della sfida amichevole contro i giallorossi.