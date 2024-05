Assist Inter alla Roma, ecco il terzino goleador | ASRL

Il passaggio del club a Oaktree ha messo in stand by alcune operazioni di calciomercato in casa Inter e la Roma può approfittarne

È passato ormai una settimana dal passaggio dell’Inter da Suning a Oaktree. Nonostante le rassicurazioni della dirigenza con Beppe Marotta in testa, i tifosi nerazzurri sono stati travolti da una tempesta di indiscrezioni allarmanti, soprattutto per quanto riguarda il rinnovo di Lautaro Martinez, messo in stand by dopo il passaggio di proprietà. Anche per quanto riguarda il mercato in entrata, tuttavia, alcune piste attivate già da diversi mesi si sono raffreddate, a partire da quella che conduce ad Albert Gudmundsson.

Per quanto riguarda il portiere, sin dalla scorso anno Piero Ausilio e Dario Baccin hanno individuato in Bento dell’Athletico Paranaeense il candidato ideale, ma la valutazione da 16-18 milioni di euro rende al momento difficile una chiusura delle trattative. Altro argomento caldo in casa nerazzurro è quello relativo alla cessione di Denzel Dumfries, in scadenza il 30 giugno del 2025, e al reperimento del suo eventuale sostituto. E proprio su questo punto, i destini interisti potrebbero incrociarsi con quelli della Roma.

Oaktree rallenata, la Roma può scippare l’Inter

Per una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro, l’Inter è pronta a cedere l’olandese, sperando magari in un buon Europeo con la maglia dell’Olanda. In questo solco temporale, la dirigenza della Roma potrebbe inserirsi su un obiettivo condiviso già da diversi mesi e confermato anche di recente nelle prime riunioni di mercato con Florent Ghisolfi. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, anche di recente sono state chieste informazioni su Yukinari Sugawara.

In cima alla lista dei desiderata nerazzurri in caso di partenza di Dumfries, il 23enne giapponese è in scadenza con l’AZ-Alkmaar a giugno del 2025 e questo lo rende un obiettivo molto appetibile anche per altri club europei, come Brighton, Everton e Wolfsburg. Autore di 9 assist e 4 gol in stagione, Sugawara è nella top 5 dei profili che piacciono alla Roma, anche in virtù di un prezzo che difficilmente supererà i 6-7 milioni di euro.