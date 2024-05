Conto alla rovescia Roma, primo colpo Ghisolfi: firma fino al 2029

Calciomercato Roma, conto alla rovescia per il primo colpo di Florent Ghisolfi. Il tempo stringe per arrivare alla firma, è già pronto un contratto di cinque anni.

Calato il sipario della stagione, la Roma vola in Australia per affrontare in amichevole il Milan. La sfida tra le due squadre andrà inscena a Perth, venerdì alle ore 19 in Italia. La squadra giallorossa ha chiuso al sesto posto il campionato, fallendo la corsa al piazzamento in Champions League. Condizione che può ridimensionare le manovre in entrata del nuovo arrivato Florent Ghisolfi, atteso da appuntamenti decisivi in casa giallorossa già nelle prossime ore.

La Roma vola in Australia senza tanti protagonisti stagionali. Daniele De Rossi non ha portato con se i tanti calciatori convocati dalle nazionali, oltre all’infortunato Leonardo Spinazzola. Sul binario del calciomercato estivo il nuovo dirigente Florent Ghisolfi è al lavoro per accontentare le richieste di Daniele De Rossi, verso un possibile restyling totale della rosa romanista. Una delle priorità del nuovo responsabile del mercato giallorosso è quella delle corsie esterne, a destra c’è da rifondare completamente il ruolo, a sinistra c’è Spinazzola in scadenza e l’ultimo arrivato Angelino.

Calciomercato Roma, conto alla rovescia per Angelino: contratto fino al 2029

Il terzino spagnolo ha conquistato spazio dopo l’arrivo a Roma dal Galatasaray. Il cartellino dell’ex Manchester City è però di proprietà del Lipsia, che entro il 30 maggio aspetta una risposta definitiva dai giallorossi sul tema del riscatto del terzino sinistro. La Roma può chiudere l’operazione Angelino versando 5 milioni di euro nelle casse del club tedesco nelle prossime 48 ore.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, per Angelino è già pronto un contratto fino al 2029. Il laterale spagnolo può diventare così la prima firma del corso Ghisolfi, ma il tempo stringe. Il quotidiano sportivo rivela come il Lipsia non voglia concedere ne deroghe ne sconti sul piatto dell’offerta. Inoltre il club tedesco potrebbe vendere il laterale in Bundesliga per una cifra più alta se la Roma non decidesse di riscattarlo entro il 30 maggio. De Rossi lo ha elogiato pubblicamente ed anche il terzino ha dichiarato di voler proseguire la sua esperienza nella Capitale, il conto alla rovescia è entrato nella fase più calda.