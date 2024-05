Roma, non solo Lukaku: doppia esclusione UFFICIALE

La Roma dopo aver chiuso la stagione ad Empoli vola in Australia. Venerdì a Perth ci sarà l’amichevole contro il Milan, fioccano le assenze in casa giallorossa e gli indizi di mercato.

La Roma parte alla volta dell’Australia, dove venerdì affronterà in amichevole il Milan. La squadra rossonera ha salutato Stefano Pioli ed in panchina a sfidare De Rossi ci sarà Daniele Bonera. Una soluzione a tempo prima dell’ingaggio ufficiale del nuovo tecnico, individuato nell’ex giallorosso Paulo Fonseca, che dovrebbe firmare dopo il rientro dei rossoneri in Italia. In casa Roma invece si muovono diverse pedine nello scacchiere di De Rossi e Ghisolfi in ottica calciomercato, con il tecnico giallorosso che semina indizi di addio scontato anche attraverso le convocazioni.

In queste ore la Roma decolla alla volta dell’Australia, venerdì a Perth si gioca l’amichevole contro il Milan, ore 19 in Italia. La gara sarà anche dedicata al ricordo di Agostino Di Bartolomei, del quale il 30 maggio ricorre il trentennale della scomparsa. Le due squadre si affrontano dopo il termine della stagione ed ad un passo dall’apertura della sessione estiva di calciomercato. I rossoneri devono ancora nominare ufficialmente l’erede di Pioli, e sembra tutto fatto per l’ingaggio dell’ex giallorosso Fonseca. La Roma dal canto suo sta pianificando la sessione estiva di mercato, la prima guidata dal tandem De Rossi-Ghisolfi.

Milan-Roma, i convocati ufficiali di De Rossi: out Spinazzola e i nazionali

Ed il tecnico giallorosso semina indizi di addio scontati in casa Roma. Nelle convocazioni ufficiali per l’amichevole in Australia fioccano le assenze dei convocati in Nazionale, come Romelu Lukaku. Oltre ai tanti giallorossi attesi dalle competizioni estive, non parte con la squadre neanche l’infortunato Leonardo Spinazzola.

Altre due assenze ufficiali, che anticipano l’addio scontato, sono quelle di Rasmus Kristensen e Renato Sanches. Ecco l’elenco dei 22 calciatori scelti da Daniele De Rossi, tanti volti nuovi nella lista con l’ingresso di vari under 18. Assenti i protagonisti della Primavera, impegnati nella corsa ai play off.

PORTIERI

Boer, Kehayov, Svilar.

DIFENSORI

Karsdorp, Huijsen, Ndicka, Smalling, Llorente, Angelino, Feola, Mirra, Litti.

CENTROCAMPISTI

Aouar, Baldanzi, Bove, Tumminelli.

ATTACCANTI

Abraham, Azmoun, Dybala, Nardozi, Almaviva, Della Rocca.