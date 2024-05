Addio Roma: accordo totale in Liga

Calciomercato Roma, accordo totale e futuro in Liga per l’attaccante giallorosso. La sfida amichevole in Australia con il Milan sarà l’ultima tappa prima dell’addio definitivo.

Dopodomani la Roma di Daniele De Rossi scende in campo in Australia, a Perth, per sfidare in amichevole il Milan guidato da Daniele Bonera. Grandi manovre di calciomercato si muovono dietro le due squadre, con i rossoneri pronti ad ufficializzare l’erede di Stefano Pioli nei prossimi giorni. In casa giallorossa la certezza da cui ripartire è invece mister De Rossi, che sarà affiancato da Florent Ghisolfi in vista della sessione estiva di calciomercato. In un attacco da rifondare arriva la notizia dell’accordo totale in Liga, quella contro il Milan sarà l’ultima apparizione in giallorosso.

Le sirene spagnole squillano sugli attaccanti della Roma. Nel pacchetto offensivo del futuro sono pochi i punti fermi. Romelu Lukaku è destinato a tornare al Chelsea, ed il suo nome continua ad essere accostato al Napoli in caso di arrivo di Antonio Conte. Paulo Dybala potrebbe partire attraverso l’attivazione della clausola d’addio, con la Roma chiamata a sciogliere le riserve sul tema del rinnovo contrattuale della Joya. Sull’ex Juventus c’è da tempo il radar della Liga, in particolare con l’Atletico Madrid di Simeone alla finestra, mentre nel campionato spagnolo arriva un’altra svolta offensiva, che riguarda un calciatore arrivato in prestito ai giallorossi.

Calciomercato Roma, niente riscatto per Azmoun: accordo col Siviglia

Parliamo di Sardar Azmoun, arrivato la scorsa estate in prestito dal Bayer Leverkusen. L’attaccante iraniano si è integrato alla perfezione nella realtà romanista, scalando le gerarchie prima di José Mourinho poi trovando spazio anche con Daniele De Rossi. A farne le spese in termini di campo è stato Andrea Belotti, girato alla Fiorentina a gennaio in prestito.

Ora l’iraniano sembra pronto all’esperienza in Liga, dove avrebbe trovato l’accordo totale con il Siviglia. Come riporta il sito iraniano Varzesh3.com, l’attaccante il prossimo anno giocherà in Liga nella squadra andalusa. Decisivo il mancato accordo economico tra Roma e Bayer Leverkusen. Ora, salvo clamorosi ribaltoni, la sfida amichevole contro il Milan rappresenta l’ultimo appuntamento per il numero 17 giallorosso, in stagione Azmoun ha collezionato 29 presenze e tre reti.