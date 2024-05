Conte firma col Napoli: 250 milioni e clausola choc

Antonio Conte è ad un passo dal ritorno in Serie A e spunta la clausola a sorpresa prima della firma con il Napoli. Sul piatto per il tecnico salentino ci sono 250 milioni di euro.

Sembra tutto pronto per il ritorno di Antonio Conte in Serie A. Nelle prossime settimane diverse squadre del campionato italiano sono pronte ad annunciare ufficialmente i nuovi allenatori in vista della stagione che verrà. Nell’annata appena conclusa sono stati tantissimi i ribaltoni in panchina, che hanno coinvolto anche squadre di prima fascia. Emblematico è il caso del Napoli di De Laurentiis, che dopo aver salutato lo scudettato Luciano Spalletti, ha cambiato per tre volte la guida tecnica della squadra.

La stagione del Napoli è stata decisamente sotto le aspettative, come testimonia il decimo posto finale della Serie A. I partenopei hanno chiuso il campionato a quota 53 punti, appena quattro lunghezze sopra il Genoa, promosso dalla Serie B lo scorso anno. Prima l’ingaggio di Rudi Garcia, poi il ritorno di Mazzarri, fino al secondo esonero e la guida di Calzona fino al termine della stagione. Ora la squadra partenopea è arrivata all’ultima curva per ingaggiare Antonio Conte, libero da incarichi dopo la rottura con il Tottenham, risalente al marzo dello scorso anno.

Conte al Napoli, spunta la clausola d’addio: 20 milioni per un triennale

Gli ultimi cavilli prima della fumata bianca decisiva riguardano una clausola d’addio richiesta dal tecnico salentino al patron della squadra partenopea. Come riporta ‘Il Mattino’, gli avvocati del tecnico stanno lavorando con ADL per inserire una clausola d’uscita in favore di Conte.

Il tecnico sarebbe così libero di liberarsi a costo zero dal Napoli, entro il 30 marzo di ogni anno. Il quotidiano aggiunge come per Conte sia pronto un contratto triennale, per un valore totale lordo di 20 milioni di euro. Il budget sul calciomercato estivo previsto è invece quantificato in 230 milioni di euro per rinforzare la squadra partenopea.