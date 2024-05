La Roma anticipa la Juve: blitz confermato e prezzo dimezzato

Calciomercato Roma, confermata anticipazione ASRL e colpo con lo sconto per De Rossi. I giallorossi provano a bruciare la Juventus di Giuntoli: maxi intreccio in attacco con i bianconeri.

La sessione di calciomercato estivo rappresenta un nuovo punto di partenza per la Roma di Daniele De Rossi. L’ex Capitano giallorosso per la prima volta in carriera preparerà una stagione dalle basi, dopo esser stato chiamato in corsa per due volte da allenatore. L’ultima gara della stagione, prima del rompete le righe generali, si giocherà domani in amichevole contro il Milan, a Perth. Ma i riflettori restano ben puntati sulle prime manovre di Florent Ghisolfi, chiamato a sciogliere diversi nodi in entrata ed in uscita.

Tempo di pianificare la stagione che verrà per la Serie A, nonostante manchi ancora una gara al termine ufficiale del campionato. Il recupero tra Atalanta e Fiorentina, ininfluente in termini di verdetti, si giocherà il 2 giugno e consegnerà la classifica definitiva della stagione 2023-24. La Roma ha chiuso al sesto posto nel campionato italiano, mancando la qualificazione alla prossima Champions League. Daniele De Rossi ha lanciato diverse indicazioni in ottica calciomercato in casa giallorossa, input che dovranno essere raccolti dal neo dirigente Florent Ghisolfi, annunciato ufficialmente la settimana scorsa.

Calciomercato Roma, anticipazione ASRL confermata: idea Laurienté per De Rossi

Mentre la Roma è volata in Australia, dove domani affronterà in amichevole il Milan, l’ex Nizza Ghisolfi sta gettando le basi per la rosa del futuro da consegnare a De Rossi. Tra i tanti nomi sul taccuino della società giallorossa arriva la conferma di un profilo offensivo anticipato da AsRomaLive.it nei giorni scorsi.

Fari puntati su Armand Laurienté, esterno offensivo classe ’98 in forza al Sassuolo. La retrocessione del club nero verde apre le porte alla cessione dell’attaccante francese, seguito con interesse anche da Giuntoli in casa Juventus ed accostato anche al Napoli. Secondo quanto conferma il ‘Corriere dello Sport’, l’esterno offensivo piace alla Roma, che potrebbe assicurarsi le sue prestazioni con un’offerta da 12 milioni di euro. La scorsa estate gli emiliani chiedevano tra i 20 ed i 25 milioni di euro, la discesa in Serie B ha dimezzato il valore del cartellino dell’attaccante .