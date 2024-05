Addio Roma dopo 5 anni: l’Inter sfida il grande ex

Calciomercato Roma, l’addio sembra ormai scontato dopo cinque stagioni in giallorosso. Marotta pronto ad affondare il colpo in casa Inter, ma la concorrenza non manca per i nerazzurri.

La Roma chiude la stagione con la larga vittoria per 5-2 ai danni del Milan, arrivata in amichevole in Australia. Girandola di gol a Perth mentre vanno delineandosi le prime mosse di Florent Ghisolfi, fresco di nomina come responsabile dell’area tecnica in casa giallorossa. Il primo colpo ufficiale, annunciato poche ore fa, è stato il riscatto di Angelino dal Lipsia. Il laterale spagnolo in mezza stagione ha convinto Daniele De Rossi, ed i costi, relativamente esigui dell’operazione, hanno facilitato la prima fumata bianca del nuovo ciclo dirigenziale in casa Roma.

Chiusa con l’amichevole a Perth la stagione ora la Roma inizia a pianificare la finestra di calciomercato estivo. Il primo colpo del tandem De Rossi – Ghisolfi è stato già ufficializzato nelle scorse ore. Il terzino sinistro Angelino ha firmato un contratto fino al 2028, con il riscatto da 5 milioni di euro esercitato con il Lipsia. Il laterale mancino sarà uno dei punti da cui ripartire sulla corsia di sinistra, dove sembra tutto pronto per l’addio a parametro zero di Leonardo Spinazzola. Il laterale umbro, che ha saltato le ultime gare per problemi fisici, non ha rinnovato il proprio contratto con la Roma, accendendo le sirene del calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, Spinazzola ai saluti: Inter e Simeone alla finestra

Giuseppe Marotta è da sempre vigile sulle opportunità a parametro zero, e non sono mancati colpi gratis dall’Inter alla Roma nelle scorse stagioni. Ora i nerazzurri, secondo quanto rimbalza dalla Spagna, si sono messi in coda per chiudere un altro colpo a costo zero e starebbero studiando l’offerta da presentare a Leonardo Spinazzola.

Non manca la concorrenza per la società nerazzurra. In Serie A è stata da tempo segnalata la Juventus sulle sue tracce ma, secondo quanto scrive il sito spagnolo Fichajes.net, anche l’Atletico Madrid guidato dall’ex Inter, Diego Simeone, segue con attenzione il colpo Spinazzola a parametro zero. Le prossime settimane si preannunciano decisive per l’esterno umbro, ogni giorno che passa più lontano da Trigoria dopo cinque stagioni in giallorosso.