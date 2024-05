Porta in faccia a Conte: scippo Capitale e ribaltone Lukaku

Antonio Conte è ad un passo dalla panchina del Napoli ma rischia di restare a mani vuote nella corsa a Romelu Lukaku. Ribaltone confermato e scippo Osimhen: ecco le ultime in attacco.

L’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è sempre più vicino. Il ritorno del tecnico pugliese in Serie A, dopo la travagliata stagione della squadra partenopea, apre nuovi scenari in vista del calciomercato estivo. Non mancano intrecci con Romelu Lukaku, reduce da una stagione in prestito alla Roma, prima sotto la gestione Mourinho, successivamente con la guida di Daniele De Rossi. Il cartellino è di proprietà del Chelsea che da tempi non sospetti è segnalato sulle tracce di Victor Osimhen, in rotta d’uscita dal Napoli.

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha da subito acceso le sirene sul futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato segnalato più volte come primo obiettivo del tecnico pugliese dopo l’approdo ufficiale sotto il Vesuvio. Il Chelsea, proprietario del cartellino di Big Rom, è a sua volta alla finestra per il colpo Victor Osimhen, pronto a lasciare in estate i partenopei. Ma, come rimbalzato già nelle scorse ore, il possibile scambio tra bomber non sembra essere all’ordine del giorno sull’asse Napoli – Londra.

Conte non basta, non decolla lo scambio Lukaku-Osimhen: blitz dell’Arsenal

A confermare lo stallo nella trattativa è il sito di Gianluca Di Marzio. L’esperto di mercato in casa Sky svela come non sia non sia decollata la trattativa tra gli azzurri e il Chelsea per lo scambio Lukaku-Osimhen. Ora la strada per la firma del bomber belga sembra più in salita per Antonio Conte in casa Napoli.

Mentre per quel che riguarda il futuro di Victor Osimhen, il giornalista svela come ci sia l’Arsenal alla finestra per il centravanti nigeriano. Dal Chelsea all’Arsenal, lo scippo londinese potrebbe lasciare a mani vuote Antonio Conte nelle prossime settimane.