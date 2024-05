Tradimento Conte: firma con la Juve fino al 2029

Antonio Conte vede sempre più vicina la panchina del Napoli. Il ritorno del tecnico pugliese cambia gli scenari del mercato estivo, Juve tradita dopo l’accordo fino al 2029.

Il Napoli ad Antonio Conte, ci siamo. Manca solo l’annuncio ufficiale che sancisca il ritorno in panchina del tecnico pugliese, fermo da un anno dopo la rottura con il Tottenham. L’ex Juventus è pronto a tornare da protagonista nel campionato italiano e la fumata bianca con Aurelio De Laurentiis sembra già arrivata in via definitiva. Il Napoli dovrà ripartire da zero dopo una stagione decisamente deludente, certificata dal decimo posto in campionato e dai tre cambi in panchina. Tra le priorità del tecnico salentino c’è subito un tradimento alla Juve dopo l’accordo totale fino al 2029.

Sembra tutto fatto per il ritorno di Antonio Conte in Serie A. Il tecnico pugliese è ad un passo dalla panchina del Napoli, con il patron Aurelio De Laurentiis pronto ad annunciarlo dopo la complicata stagione post Scudetto. La ricostruzione in casa partenopea, dopo una stagione segnata dal triplo cambio in panchina, viene affidata al tecnico salentino, pronto a gettare le basi della stagione che verrà. L’ex Tottenham può da subito mettere i bastoni nelle ruote di Cristiano Giuntoli in casa Juventus, che a stretto giro di posta dovrebbe annunciare Thiago Motta in panchina. Anche la Roma di Daniele De Rossi sembra destinata a restare a mani vuote.

Conte al Napoli vuole bloccare Di Lorenzo, accordo con la Juve fino al 2029

Fari puntati su Giovanni Di Lorenzo, che è segnalato in uscita dal Napoli dopo la rottura col patron De Laurentiis. Secondo quanto scrive Rainews.it, il laterale azzurro avrebbe già trovato un accordo verbale con la Juventus per cinque anni di contratto. Il terzino ex Empoli è stato segnalato sul taccuino della Roma per la corsia di destra, ma la strada per De Rossi appare sempre più in salita.

Infatti l’arrivo in panchina di Antonio Conte potrebbe nuovamente mescolare le carte sul futuro del capitano del Napoli. Secondo quanto evidenzia il sito infatti Di Lorenzo è considerato apicale nel nuovo progetto del tecnico pugliese. Conte proverà a bloccare il passaggio del laterale in bianconero, tradendo la Juve dopo l’accordo.