Calciomercato Roma, non solo Chiesa: scambio in Serie A

Il calciomercato della Roma può entrare nel vivo dopo l’arrivo di Ghisolfi nella Capitale. Il dirigente francese monitora diverse piste per l’attacco giallorosso, non c’è solo Chiesa in Serie A.

La Roma getta le basi in vista della prossima stagione, ripartendo dalla coppia De Rossi – Ghisolfi nella finestra di calciomercato estivo imminente. Il tecnico giallorosso è stato chiamato in corsa nelle prime due esperienze in panchina e per la prima volta in carriera avrà la possibilità di preparare la stagione da zero, a partire dalla sessione di mercato ordinario che ufficialmente si aprirà ad inizio luglio. Calciomercato che può sbloccarsi definitivamente sia in entrata che in uscita dopo l’arrivo di Florent Ghisolfi nella Capitale.

Nelle prossime ore a Trigoria è previsto un summit tra Daniele De Rossi, il nuovo arrivato Ghisolfi e la CEO Lina Souloukou. In vista della sessione di calciomercato estiva sono tanti i profili accostati alla lista dei desideri giallorossa. Per quel che riguarda le corsie d’attacco la pista che porta a Federico Chiesa è ancora calda, complice lo stallo sul rinnovo con la Juventus. Ma l’esterno bianconero non è l’unico nome in quota Roma per il ruolo di esterno offensivo. Non tramonta l’opzione Armand Laurientè che, dopo la retrocessione del Sassuolo, può partire con lo sconto nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, rivoluzione sulle fasce: spunta Nico Gonzalez

L’impressione è che la squadra giallorossa sia a caccia del doppio colpo sulle corsie d’attacco. Oltre ai profili già citati spunta anche la suggestione Nico Gonzalez in Serie A. L’esterno offensivo della Fiorentina, convocato da Scaloni con l’Argentina al contrario di Paulo Dybala, può lasciare la Viola per una cifra di 40 milioni di euro.

Prezzo che pone l’eventuale trattativa per l’attaccante in salita in casa Roma, come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’. Il club guidato da Rocco Commisso non sembra intenzionato a concedere sconti per il numero 10 argentino. Non è da escludere quindi che la Roma possa studiare uno scambio con la squadra toscana, che a gennaio ha prelevato in prestito Andrea Belotti, per arrivare all’attaccante sudamericano. La pista numero uno rimane però quella che porta a Federico Chiesa che potrebbe lasciare la Juve per circa 25 milioni di euro.