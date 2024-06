Salta il ritorno alla Juve: conto alla rovescia Roma

Dopo l’arrivo di Florent Ghisolfi prende corpo il calciomercato estivo della Roma. Conto alla rovescia per la firma e niente ritorno alla Juve in estate.

Ieri sera è sbarcato a Roma il nuovo responsabile del calciomercato, Florent Ghisolfi. Il dirigente francese arriva dal Nizza ed ha firmato un contratto triennale con la società giallorossa. Agenda fitta per il nuovo responsabile dell’area tecnica, scelto dalla proprietà Friedkin come successore del portoghese Tiago Pinto dopo l’addio di febbraio. Tra le priorità più stringenti per il francese c’è il tema del rinnovo di Daniele De Rossi, già anticipato ufficialmente dai giallorossi ma non ancora annunciato in via definitiva e dettagliata. La fine di giugno si avvicina e parte il conto alla rovescia per il rinnovo, il ritorno alla Juventus ora è più lontano.

Roma e Juventus sono attese da una sessione di calciomercato estivo che può riservare diversi movimenti a sorpresa. Sono tanti gli intrecci tra le due squadre, con i bianconeri vicini all’annuncio di Thiago Motta in panchina. I giallorossi ripartiranno da Daniele De Rossi, chiamato in corsa a gennaio dopo l’esonero di José Mourinho, che è stato annunciato ufficialmente dal Fenerbahce in questi giorni. Nelle scorse ore è sbarcato nella Capitale il volto nuovo del calciomercato in casa giallorossa, Florent Ghisolfi. Tra le priorità del dirigente francese, chiamato a sciogliere diversi nodi sia in entrata che in uscita, c’è anche una firma extra campo che allontana le sirene del ritorno alla Juventus.

Roma, Lombardo verso il rinnovo: niente ritorno alla Juventus

L’arrivo di Ghisolfi a Roma può sbloccare definitivamente il calciomercato dei giallorossi, che si sono già assicurati la firma a titolo definitivo del terzino sinistro Angelino dal Lipsia. Ma, oltre al futuro di tanti calciatori in bilico, anche nei quadri societari possono arrivare diverse svolte in entrata, fari puntati su Maurizio Lombardo, figura diventata centrale in questi ultimi mesi in casa giallorossa.

Il dirigente, arrivato alla Roma nel 2021 dopo aver lavorato per nove anni alla Juventus, nei mesi scorsi sembrava vicino al ritorno in bianconero. Il suo contratto scade alla fine di giugno e, secondo quanto scrive ‘Il Messaggero’, nei prossimi giorni potrà arrivare la firma sul rinnovo per il Chief Football Operating Officer.