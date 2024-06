Abraham porta il nuovo terzino: 20 milioni di euro | ASRL

Tammy Abraham è in uscita e al suo posto potrebbe arrivare un terzino di grande valore, ad un prezzo che si aggira sui 20 milioni di euro

La campagna acquisti della Roma dovrà passare per forza dalle cessioni e per fare questo c’è bisogno di un pizzico di inventiva da parte di Ghisolfi. I ruoli da coprire sono tanti ma c’è la possibilità di sfruttare anche qualche importante aggancio a livello di procuratori.

La Roma dovrà operare sul mercato con massima oculatezza per cercare di non sperperare i pochi fondi a disposizione. La mancata qualificazione alla prossima Champions League renderà ovviamente più complesso il lavoro del neo direttore sportivo Ghisolfi, appena sbarcato nella Capitale ma già oberato di operazioni da portare a termine. Dopo il riscatto di Angelino c’è da valutare attentamente la situazione di Llorente, con cui è in ballo il riscatto con il Leeds e il rinnovo di Dybala, ancora legato da un anno di contratto (scadenza 2025).

Tutto questo andrà portato avanti parallelamente al discorso in entrata, con diversi ruoli da rinforzare e alcuni titolare da mettere obbligatoriamente nel roster. Un occhio speciale è rivolto alla difesa e soprattutto alle corsie esterne, dove c’è bisogno di trovare delle valide soluzioni per non ripetere gli affanni di questa stagione. A destra De Rossi ne vorrebbe addirittura due, per ricostruire da zero, mentre a sinistra ne serve uno di sicuro affidamento, per poter sostituire il partente Spinazzola.

La Roma punta un terzino tedesco: David Raum può arrivare dal Lipsia

Di nomi per la corsia mancina ne sono girati già diversi, provenienti da mezza Europa e con prezzi di cartellino completamente opposti. La Roma come detto non ha un budget molto elevato ma vuole poter spendere in modo mirato i propri soldi. A Ghisolfi sono stati proposti in modo diretto o indiretto sia Emerson Palmieri che Digne, che per un verso o per l’altro ancora non convincono a pieno.

Sull’altro lato è uscito anche il nome di Max Aarons, 24enne del Bournemouth cresciuto nel Norwich. La valutazione è piuttosto alta, superiore ai 20 milioni e per ora non se ne parla. La sua scuderia di procuratori è la ROOF, società tedesca che gestisce anche Abraham. Secondo quanto risulta alla redazione di ASRomaLive.it, alla Roma sarebbe stato proposto anche un altro assistito dello stesso gruppo, ovvero David Raum. Il terzino classe ’98 del Lipsia è un nazionale tedesco che vedremo probabilmente protagonista agli Europei e che ha disputato anche i Mondiali in Qatar da titolare.

La valutazione del calciatore è però molto alta, attorno ai 20 milioni e per meno di 18 diventa difficile poter chiudere. Per questo la Roma ha preso tempo nel tentativo di capire quale saranno le spese per gli altri innesti da acquistare.