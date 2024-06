Annuncio UFFICIALE Lukaku: ha vinto Conte

Romelu Lukaku torna a parlare apertamente del suo futuro dopo l’anno in prestito alla Roma. Ecco il verdetto del centravanti belga, che incorona Antonio Conte dopo l’annuncio ufficiale.

La scorsa estate il suo nome è stato tra i più caldi della sessione di calciomercato ed oggi il futuro di Romelu Lukaku continua ad essere un nodo da sciogliere. La sua avventura alla Roma è destinata a chiudersi tra pochi giorni, quando scadrà formalmente il prestito annuale concordato con il Chelsea. La squadra giallorossa ha già avviato il casting per trovare l’erede di Big Rom, che a sua volta è stato accostato a più riprese al passaggio al Napoli, che ieri ha annunciato ufficialmente Antonio Conte. Proprio il tecnico salentino viene incoronato ufficialmente dal centravanti belga.

Già nella giornata di ieri erano rimbalzate dal Belgio le parole di Romelu Lukaku, che ha aperto ad un ritorno in anticipo all’Anderlecht. Ora il centravanti reduce dalla stagione in prestito alla Roma analizza nuovamente il suo futuro in vista della sessione di calciomercato estivo. Ora il centravanti belga torna a strizzare l’occhio all’esperienza in Arabia Saudita, oltre che al ritorno all’Anderlecht, incoronando però anche Antonio Conte, fresco di annuncio ufficiale al Napoli. Sulla pista araba: “L’Arabia Saudita non mi fermerebbe. Il livello non potrà che aumentare. Ha un livello molto più alto di quanto molti pensino. Sempre più calciatori tenderanno a giocare lì. Anche per come i tifosi lì vivono il calcio.”

Lukaku esce allo scoperto tra Arabia e Belgio: “Conte è il migliore”

Il bomber belga ha parlato ai microfoni di Hln.be e sulla prossima esperienza sembra avere le idee chiare: “Ho il controllo della mia situazione. Farò una scelta e una volta che la spiegherò, tutti saranno d’accordo con me. Guarda, ogni volta che ho deciso di restare o di andare via da qualche parte, alcuni fattori, ad esempio il mio rapporto con l’allenatore, si sono rivelati la scelta giusta.”

E proprio il ritorno di Antonio Conte in panchina potrebbe rivelarsi decisivo sul suo futuro. Big Rom alla domanda su quale sia stato il migliore allenatore avuto in carriera non ha avuto dubbi ad indicare il leccese, annunciato ieri sulla panchina del Napoli: “Chi è stato il tuo miglior allenatore finora?: Antonio Conte”.