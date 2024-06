Thiago Motta lo ha fatto fuori: Mourinho brucia la Roma

Thiago Motta sta per diventare il nuovo allenatore della Juve e cambiano anche gli scenari del calciomercato estivo in casa bianconera. L’ex centrocampista lo mette alla porta, e spunta Mourinho.

La Juventus è pronta ad accogliere Thiago Motta in panchina dopo l’addio in anticipo a Massimiliano Allegri. Il Bologna ha già nominato ufficialmente Vincenzo Italiano, che lascia la Fiorentina per raccogliere l’eredità dell’italo brasiliano sulla panchina dei felsinei. L’ex centrocampista invece è sempre più vicino alla società bianconera, pronto al primo grande salto nella carriera da allenatore dopo l’impresa Champions League compiuta in Emilia. L’approdo del nuovo tecnico juventino apre a nuovi ed importanti scenari in uscita dalla Continassa nella sessione estiva di calciomercato.

Manca solo l’annuncio ufficiale per sancire il via del matrimonio tra la Juventus e Thiago Motta. Nel valzer delle panchine in Serie A l’ex centrocampista è stato il nome più caldo, fino alla svolta che lo vede ad un passo dalla guida del club bianconero. L’arrivo dell’ex Bologna scompiglia le carte del calciomercato estivo, con una lista potenziale di esuberi decisamente corposa in casa bianconera. Da settimane si è fatto il nome di Federico Chiesa in orbita Roma, l’esterno figlio d’arte è segnalato in cima alla lista dei desideri di Daniele De Rossi in vista delle manovre giallorosse in entrata. Ma l’ex Fiorentina non è l’unico esterno accostato alla società giallorossa, che può attuare un vero e proprio restyling sulle due corsie.

Thiago Motta rivoluziona le corsie, addio Kostic: irrompe Mourinho

Anche il profilo di Filip Kostic è stato accostato al taccuino della Roma. Il classe ’92 è ritenuto tra i cedibili da Thiago Motta, come riporta il sito della ‘Gazzetta dello Sport’. Sul laterale serbo, già in odore di addio verso l’Arabia Saudita dodici mesi fa, spunta una doppia pista in Turchia.

Secondo l’edizione on-line della rosea sono due le squadre pronte a darsi battaglia per l’esterno serbo. Oltre al Galatasay spunta anche il Fenerbahce, che ha da pochi giorni ufficializzato il colpo José Mourinho in panchina. Non tramonta la pista araba, mentre non viene menzionata l’ipotesi giallorossa per l’esterno, la richiesta juventina oscilla sui 10 milioni di euro.