Nuovo bomber Roma: c’è il giustiziere di Klopp

Calciomercato Roma, Florent Ghisolfi a caccia del nuovo terminale offensivo da consegnare a Daniele De Rossi. Spunta una nuova pista da 20 milioni, è il giustiziere del Liverpool di Klopp.

La sessione di calciomercato estivo in casa Roma rappresenta un nuovo punto di partenza in casa giallorossa. Per la prima volta Daniele De Rossi avrà la possibilità di pianificare la stagione dalle fondamenta della preparazione estiva, dopo esser stato chiamato in corsa prima alla Spal, poi nella squadra giallorossa. Decisive saranno nelle prossime settimane le manovre di Florent Ghisolfi, alla prima sessione di mercato dopo l’arrivo nella società guidata dalla famiglia Friedkin.

Tra i nodi da sciogliere per il tandem De Rossi – Ghisolfi c’è inevitabilmente anche il nuovo attacco della Roma. Romelu Lukaku tornerà al Chelsea, molto probabilmente solo di passaggio, dopo la stagione in prestito in giallorosso. Per il belga si sono accese le sirene del Napoli, fresco dell’arrivo in panchina di Antonio Conte, mentre la Roma sta seguendo diverse piste per consegnare a De Rossi il nuovo terminale offensivo. Dalla Ligue 1 è stata accostata la pista Jonathan David dal Lille, ma non manca la concorrenza ed i costi rischiano di essere proibitivi.

Calciomercato Roma, non solo David in Ligue 1: spunta Dallinga

Sempre dal campionato francese l’ex Nizza viene ora segnalato su una nuova pista per il ruolo di centravanti. Fari puntati su Thjs Dallinga, punta olandese classe 2000 in forza al Tolosa.

Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’ il centravanti dei Paesi Bassi è finito sul taccuino del francese Ghisolfi. Autore di 19 gol in questa stagione, dove ha punito per due volte anche il Liverpool di Klopp in Europa League, per il suo cartellino i francesi dovrebbero chiedere una cifra che oscilli sui 20 milioni di euro. Cifra più abbordabile rispetto alle richieste probabili del Lille per David, che dovrebbero essere almeno il doppio rispetto all’alternativa olandese in Ligue 1 per Florent Ghisolfi.