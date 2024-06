Chiesa arriva gratis: c’è la data della firma

Il nome di Federico Chiesa anima la sessione di calciomercato estivo in Serie A. L’esterno offensivo potrebbe lasciare la Juventus senza rinnovo, ma spunta uno scenario a sorpresa nel campionato italiano.

Nonostante il calciomercato estivo aprirà ufficialmente nel mese di luglio si vanno a delineare scenari bollenti in Serie A in queste settimane. Una delle piste più interessanti porta a guardare al futuro di Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Juventus ha il contratto in scadenza nel 2025 e, senza segnali sul prolungamento dell’accordo in casa bianconera, non è escluso il suo addio nella sessione estiva. E per il suo futuro le piste più calde finora portano alla Roma di De Rossi ed al Napoli di Antonio Conte, ma non sono da escludere nuovi ribaltoni in Serie A.

L’esterno ex Fiorentina può diventare uno dei nomi più caldi della sessione estiva del calciomercato in Serie A. Qualora non dovessero arrivare spiragli per il rinnovo con la Juventus, in attesa della nomina ufficiale di Thiago Motta in panchina, il suo addio sembra dietro l’angolo. L’esterno offensivo è stato accostato alla lista dei desideri di Daniele De Rossi, che potrebbe impostare una rivoluzione offensiva in casa Roma, in tandem con Florent Ghisolfi. Altra pista calda è quella che porta a Napoli, dove c’è stato il ritorno in panchina di Antonio Conte.

Calciomercato, l’Inter punta Chiesa a zero: Marotta segue anche Thuram dal Nizza

Ma la concorrenza per l’esterno può aumentare vertiginosamente, mentre è atteso il suo procuratore in Italia per sondare le diverse opzioni per il futuro Federico Chiesa. Una suggestione a parametro zero porta anche all’Inter di Marotta ed Inzaghi.

A parlare della pista Inter per Chiesa è stato il giornalista Marco Barzaghi sul suo canale YouTube. Il cronista ha così commentato la pista nerazzurra: “Sembra ci sia un interesse reale per quella che l’altro giorno era una provocazione, ovvero Chiesa[..] Si è inserito fortemente il Napoli, Conte lo stima tantissimo. C’è la Roma.” Non solo l’esterno nella lista di Marotta: “Chiesa non è l’unico giocatore in scadenza 2025 che l’Inter sta seguendo con particolare interesse. C’è anche il fratello minore di Thuram, Khephren, che è nell’agenda della Juventus, che però al momento sta destinando gli sforzi economici su Koopmeiners.”