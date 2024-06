Colpaccio Roma in serie A: tripla missione per De Rossi

La sessione di calciomercato estivo si avvicina in casa Roma, con tanti obiettivi in Serie A accostati alle richieste di Daniele De Rossi. Spunta il triplo colloquio che non è sfuggito agli addetti ai lavori.

Il calciomercato estivo si aprirà ufficialmente nel mese di luglio ed è il momento di gettare le basi per le prossime manovre della Roma. La squadra giallorossa riparte dalla certezza Daniele De Rossi in panchina, mentre a livello dirigenziale sarà il primo mercato targato Florent Ghisolfi. Il francese è arrivato dal Nizza e dovrà sciogliere diversi nodi in entrata ed in uscita in casa giallorossa nelle prossime settimane. Fioccano i nomi accostati alla lista dei desideri romanista, con l’ex Capitano giallorosso accostato a diversi protagonisti della Serie A.

Se è vero che tre indizi forniscono una prova, in casa Roma spunta un triplo colloquio che non è sfuggito agli addetti ai lavori. Il prossimo fine settimana avrà il via il Campionato Europeo e l’Italia di Luciano Spalletti scende stasera in campo in amichevole per l’ultimo impegno prima della kermesse continentale. L’ex tecnico giallorosso ha chiamato quattro azzurri dalla squadra guidata da DDR, Mancini in difesa, Cristante e Pellegrini a centrocampo ed El Shaarawy in attacco. Nella scorsa gara, pareggiata a reti bianche con la Turchia, non era sfuggito il fatto che lo juventino Federico Chiesa al momento dell’inno fosse a fianco del capitano romanista e di Gianluca Mancini.

Calciomercato Roma, triplo colloquio con Di Lorenzo: giallorossi in azione

Un nuovo indizio in chiave calciomercato arriva subito prima dell’amichevole tra Italia e Bosnia Erzegovina, che sta andando in scena al Castellani di Empoli. I quattro giallorossi partono dalla panchina, al pari del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro è in uscita dalla squadra partenopea, ed è stato accostato a Roma e Juventus in Serie A.

Non è sfuggito il colloquio tra lo stesso Di Lorenzo e Mancini, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini prima della sfida dell’Italia. I quattro si sono intrattenuti in mezzo al campo a dialogare, siparietto testimoniato dalle telecamere di Radio Romanista su X.