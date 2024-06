Chiesa, sì alla Roma dopo l’incontro: richiesta choc Juventus

Calciomercato Roma, la strada per arrivare a Federico Chiesa conosce un nuovo punto di svolta. C’è il sì ai giallorossi dopo l’incontro, ma la richiesta economica della Juventus complica l’affare.

Il grande nome del calciomercato estivo della Roma porta a guardare nuovamente in casa Juventus. Federico Chiesa è il sogno proibito per Daniele De Rossi, che spera di arrivare a dama tramite il lavoro del nuovo arrivato, il francese Florent Ghisolfi. L’ex Nizza ha incontrato Fali Ramadani in questi giorni, procuratore di Federico Chiesa e non solo. A fianco del dirigente transalpino c’era anche la CEO giallorossa, Lina Souloukou, entrambi hanno raccolto il sì del calciatore all’esperienza in giallorosso sotto la gestione DDR.

Arriva un altro passo importante verso il sogno Chiesa in casa Roma. L’esterno offensivo, che spera di vivere da protagonista l’Europeo in Germania, potrebbe lasciare la Juventus in estate senza il rinnovo di contratto. Mentre i bianconeri hanno nominato ufficialmente Thiago Motta in panchina, che per le corsie offensive sembra avere altri piani rispetto alla conferma del figlio d’arte, la Roma non molla la presa per accontentare la richiesta in attacco di Daniele De Rossi. L’incontro a tre andato in scena in questi giorni ha visto la dirigenza giallorossa incassare il sì per il trasferimento a Trigoria, ma la trattativa non è in discesa per la società guidata dai Friedkin.

Calciomercato Roma, Chiesa ha detto sì: muro Juventus da 40 milioni

Nell’incontro andato in scena martedì tra Ramadani e la Roma è arrivata una certezza, secondo quanto scrive la ‘Repubblica’ nell’edizione odierna, Chiesa è pronto a sposare il progetto giallorosso in vista della prossima stagione. La trattativa potrà entrare dunque nella fase più calda nelle prossime settimane ma non mancano ostacoli.

Il procuratore dell’esterno azzurro ha comunicato il via libera alla destinazione giallorossa, ma i discorsi concreti sono rimandati a dopo Euro 2024. La kermesse continentale potrebbe dunque frenare le ambizioni della Roma nella corsa a Chiesa, così come la richiesta economica della Juventus. I bianconeri infatti, nonostante la scadenza del contratto nel 2025, sembrano orientati a non scendere dalla richiesta economica di 40 milioni di euro.