Arabia rifiutata e via libera Roma: firma gratis

La sessione di calciomercato estivo in casa Roma si avvicina e giungono importanti novità su un obiettivo accostato alla lista dei desideri giallorossa. Arabia Saudita rifiutata e niente rinnovo: firma gratis.

Tra due settimane aprirà ufficialmente il calciomercato estivo e mutano giorno dopo giorno gli scenari in casa Roma. Dal quartier generale di Trigoria si sta pianificando la prossima campagna di acquisti e cessione estiva, con un occhio alle manovre di Florent Ghisolfi, al primo anno in giallorosso dopo le esperienze con Lens e Nizza in Ligue 1. Daniele De Rossi, che per la prima volta da allenatore potrà pianificare la stagione dalle basi, ha lanciato indizi sulla nuova strategia di mercato da seguire in casa giallorossa, ma non sono esclusi strappi alla regola in vista delle prossime settimane.

Sulla lista dei desideri del tandem De Rossi – Ghisolfi ci sono tanti protagonisti della Serie A, ma non solo. Le piste più calde per il ruolo di terzino destro portano a guardare ai profili di Giovanni Di Lorenzo e Raoul Bellanova nel campionato italiano. Mentre il sogno proibito per l’attacco porta il nome di Federico Chiesa. Tra poche settimane poi ci sarà la scadenza del contratto di Rui Patricio e Leonardo Spinazzola, destinati a lasciare Trigoria a parametro zero. Chi potrebbe fare il percorso inverso, e firmare gratis con la squadra giallorossa, è uno dei protagonisti della stagione del Borussia Dortmund, culminata nella finale di Champions League poi persa contro il Real Madrid.

Calciomercato Roma, tentazione Hummels a zero: addio UFFICIALE e niente Arabia Saudita

Parliamo dell’esperto difensore Mats Hummels, il cui addio dal Borussia Dortmund, nonostante il cambio in panchina in casa giallo nera, è ormai stato ufficializzato da un tweet dello stesso club tedesco. Il classe ’88 ovviamente si allontana dai parametri dettati dalla nuova Roma di De Rossi sul calciomercato estivo, ma la sua firma a zero potrebbe diventare un’occasione da non lasciarsi sfuggire in casa giallorossa.

Insgesamt mehr als 13 Jahre in Schwarzgelb gehen zu Ende. Und wir werden immer Borussen sein…DANKE für alles, Mats! 🖤💛 pic.twitter.com/IwkV0jrBr3 — Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2024



Ad anticipare come il difensore tedesco non avrebbe firmato il rinnovo col Borussia Dortmund è stato su ‘X’ il cronista Fabrizio Romano. L’esperto di calciomercato ha anche aggiunto come Hummels non abbia intenzione di volare in Arabia Saudita nella prossima stagione.