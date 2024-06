Dybala scaricato: la Roma ha una sola possibilità

Il futuro di Paulo Dybala è uno dei nodi da sciogliere in vista del calciomercato estivo in casa Roma. Ecco il punto sulla Joya, tra le sirene estere d’addio e la decisione sul rinnovo.

Sono giornate decisive per la costruzione della rosa del futuro in casa Roma. Il nuovo dirigente Florent Ghisolfi, sta lavorando con Daniele De Rossi e la Ceo, Lina Souloukou, alle prossime manovre del mercato estivo, sia in entrata che in uscita. Uno dei temi più caldi riguarda il futuro di Paulo Dybala, la cui clausola d’addio torna attivabile ad inizio luglio, e che ha il contratto in scadenza nel 2025. Dalla prossima stagione, in caso di permanenza a Trigoria, il suo ingaggio arriverebbe a toccare quota 7.5 milioni di euro, ecco la decisione sul tema del rinnovo contrattuale per la Joya.

Tutto tace finora sul tema del prolungamento di contratto tra Paulo Dybala e la Roma. Florent Ghisolfi non ha contattato l’attaccante argentino in ottica rinnovo in vista della sessione di calciomercato estiva. In concomitanza con l’apertura della sessione di trattative a luglio, si attiverà nuovamente la clausola d’addio per la Joya, valida 12 milioni in caso di club esteri. Il finale di stagione è stato amaro per l’ex Juventus che, causa infortunio muscolare, ha saltato le ultime due gare decisive in casa Roma. Il classe ’93 poi è stato escluso dai convocati dell’Argentina di Scaloni in vista della Coppa America.

Calciomercato Roma, nessun incontro per il rinnovo di Dybala: c’è solo l’Arabia

E la Roma al momento non lancia segnali ufficiali sul tema del rinnovo di contratto per Paulo Dybala. Nessun contatto con Ghisolfi, e lo scenario non esclude l’addio all’attaccante argentino in vista della sessione estiva di calciomercato. La clausola d’uscita attivabile a luglio apre le porte al ritorno di fiamma dell’Arabia Saudita nei confronti del fantasista di Laguna Larga.

A scriverlo è l’edizione odierna della ‘Repubblica’ che svela come Paulo Dybala sia infastidito per la mancata chiamata in casa Roma per il rinnovo di contratto. L’argentino non ha intenzione di puntare i piedi mentre i giallorossi vogliono ponderare bene le scelte, con un occhio sempre al futuro di Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus. Per quel che riguarda il futuro di Dybala invece resta concreta solo la pista in Arabia Saudita, con i giallorossi in attesa di offerte, secondo il quotidiano.