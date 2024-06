Zirkzee inguaia la Roma: scippo Fonseca

Calciomercato Roma, nuovo intreccio in attacco col Milan in vista della sessione estiva. Frenata sull’affare Zirkzee e virata lampo sul nuovo centravanti rossonero: Ghisolfi anticipato.

Sono giornate di pianificazione in vista della sessione di calciomercato estivo in Serie A. Tante squadre ripartiranno dai volti nuovi, sia in panchina che come assetto dirigenziale. La Roma si trova alla prima sessione di mercato dall’arrivo di Florent Ghisolfi in giallorosso, mentre per il tecnico De Rossi sarà la prima stagione in panchina dal momento della preparazione pre stagionale. In panchina il Milan ha invece scelto Paulo Fonseca, ex giallorosso che prende il posto di Stefano Pioli. E le strade tra i due club tornano a sovrapporsi in attacco in vista della sessione estiva.

Sarà l’estate delle prime volte quella che coinvolge tante squadre di Serie A. Il valzer delle panchine ha visto Paulo Fonseca tornare nel campionato italiano dopo l’esperienza alla Roma. Nella giornata di ieri il Milan ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del tecnico portoghese, che prende il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. A sponsorizzare il ritorno del lusitano è stato Zlatan Ibrahimovic, che ha svelato come la squadra lombarda abbia deciso di rinnovare la propria strategia in vista della prossima stagione. Con l’ufficializzazione del nuovo tecnico arrivano anche importanti novità nella caccia al terminale offensivo per il Diavolo.

Calciomercato Roma, frenata Milan – Zirkzee: rossoneri su Omorodion

Fase di stallo in casa Milan per quanto concerne il colpo Joshua Zirkzee. Secondo la Gazzetta dello Sport la strada per arrivare al centravanti olandese del Bologna appare in salita in casa rossonera. Il procuratore del classe 2001 avrebbe infatti chiesto una commissione da 15 milioni di euro e la convocazione last minute all’Europeo lo può allontanare ulteriormente da Milanello.

Ecco perché i rossoneri stanno iniziando a valutare piste alternative al centravanti ex Bayer Monaco. Una di queste porta a Samu Omorodion, attaccante classe 2004 di proprietà dell’Atletico Madrid e reduce dal prestito all’Alaves. Il giovane attaccante spagnolo, di origini nigeriane, è da tempo segnalato nella lista dei desideri della Roma come nuovo centravanti dopo l’addio a Romelu Lukaku.