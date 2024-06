La Roma lo manda a Torino: 25 milioni con lo scambio

Calciomercato Roma, per il colpo i giallorossi pensano di inserire un elemento per abbassare le pretese cash del club. Ecco chi potrebbe lasciare partire Daniele De Rossi

Daniele De Rossi vuole il colpo sulla corsia. E nel mirino, come sappiamo, ci è finito Bellanova del Torino. Elemento di gamba, che ha già maturato una buona esperienza a certi livelli, il granata è uno dei primi obiettivi della Roma questa estate.

Ieri vi abbiamo parlato della possibilità che Cairo, qualora dovesse riuscire a cedere Buongiorno al Napoli per 40 milioni di euro, lo ritenga incedibile. Ma la Roma non molla e anzi rilancia. Secondo le informazioni riportate da Il Romanista questa mattina, Ghisolfi ci proverà fino alla fine, magari cercando di inserire nell’operazione il cartellino di qualche elemento che da queste parti non è assolutamente ritenuto incedibile. Un’indiscrezione che conferma le anticipazioni di Asromalive.it.

Calciomercato Roma, via Zalewski e Kumbulla

Sono due gli elementi dentro i giallorossi che potrebbero fare il percorso inverso di Bellanova cercando di abbassare le pretese del Toro per il cartellino del giocatore che si aggirano intorno ai 20-25milioni di euro. Il primo è Zalewski: attualmente impegnato all’Europeo con la Polonia, l’esterno mancino non convince più di tanto dopo una stagione tra pochi alti e molti bassi. Potrebbe essere lui la pedina di scambio.

Oppure Kumbulla, anche lui in Germania con l’Albania, che è rientrato dal prestito al Sassuolo e che salvo clamorosi ribaltoni non dovrebbe rimanere alla corte di Daniele De Rossi. Il difensore centrale è un altro uomo che potrebbe essere messo sul piatto per portare a termine questa operazione che la Roma ha impostato e che vuole chiudere. Perché un esterno, e anche un attaccante, sono gli obiettivi primari del direttore sportivo che sta lavorando in sintonia con De Rossi per costruire la squadra della prossima stagione. Come detto non sarà semplice riuscire a prendere Bellanova, ma da Trigoria la sensazione è che ci si proverà davvero fino alla fine e si cercherà di fare di tutto per accontentare il tecnico.