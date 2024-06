Ribaltone UFFICIALE Conte e Roma ‘fregata’: ecco i soldi per Chiesa

Il calciomercato estivo si avvicina e si accende lo scenario legato al futuro di Federico Chiesa. Ribaltone ufficiale per Antonio Conte, ora spuntano i soldi per l’operazione in attacco dalla Juve.

Mentre l’Europeo in Germania vede debuttare tante nazionali arrivano indicazioni fondamentali anche in ottica calciomercato estivo. In queste ore è esploso un caso scottante in casa Napoli, che coinvolge direttamente Antonio Conte. Il tecnico pugliese torna in Serie A ed è chiamato a raccogliere i cocci dopo una stagione estremamente deludente in casa partenopea. L’ex Juventus ora vede esplodere ufficialmente una grana in attacco, che rischia di complicare anche i piani della Roma di Daniele De Rossi. Entrambe le squadre sono state segnalate sulle tracce di Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus in estate senza rinnovo.

L’esterno ex Fiorentina, autore di una buona prova nel debutto vincente dell’Italia ad Euro 2024, è il nome che sta agitando il calciomercato estivo della Serie A. Il rinnovo di contratto con la Juventus non è arrivato e l’impressione è che al termine del torneo continentale arriveranno segnali importanti circa l’attaccante esterno. Il classe ’97, da quattro stagioni alla Juventus, ha il contratto in scadenza nel 2025 e per evitare il suo addio a zero i bianconeri potrebbero decidere di cederlo in via definitiva in estate. L’interesse della Roma di De Rossi è cosa nota da tempo, al pari del radar di Antonio Conte, che deve fare i conti con la grana Kvicha Kvaratskhelia in casa Napoli.

Calciomercato Roma, caos Kvara in casa Napoli: effetto domino Chiesa

L’agente dell’attaccante georgiano ha clamorosamente aperto ufficialmente all’addio al Napoli. Mamuka Jugeli, procuratore del giocatore, ha rilasciato un’intervista al media georgiano Sport Imedi: “Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions.”

A fargli eco è anche il padre dell’attaccante georgiano: “Non voglio che mio figlio resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere“. In caso di cessione di Kvaratskhelia la squadra partenopea potrebbe dunque fiondarsi su Federico Chiesa bruciano la Roma.