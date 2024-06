Addio Roma dopo 5 anni: l’erede firma gratis

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per l’addio ai giallorossi dopo cinque stagioni. L’agente ha riallacciato i contatti in vista della sessione estiva ed il sostituto può firmare gratis.

Meno di due settimane separano la Roma di Daniele De Rossi all’apertura ufficiale del calciomercato estivo. La squadra giallorossa è attesa dalla prima campagna di acquisti e cessioni targata Florent Ghisolfi. Il dirigente francese raccoglie l’eredità di Tiago Pinto, che ha salutato i giallorossi dopo la sessione invernale ed è volato in Inghilterra al Bournemouth. Il transalpino, oltre che cercare giovani rinforzi per il tecnico romanista, può affondare il colpo per un arrivo d’esperienza a parametro zero nelle prossime settimane. Tutto dipenderà dai movimenti in uscita, con la tentazione dell’Arabia Saudita che rispunta alla finestra.

Il primo luglio apriranno ufficialmente i battenti della sessione estiva di calciomercato ed i riflettori in casa Roma sono puntati sulle manovre di Florent Ghisolfi. Il dirigente francese, arrivato dal Nizza, sta gettando le basi per la rosa giallorossa della prossima stagione, lavorando fianco a fianco con Daniele De Rossi. Dopo i primi incontri a Trigoria si va delineando la nuova rotta da intraprendere in casa giallorossa per il mercato estivo, dove si seguono diversi giovani calciatori di prospettiva ma non solo. Da diverso tempo è stato segnalato sulla lista dei desideri giallorossa l’esperto difensore Mats Hummels, che lascia il Borussia Dortmund a parametro zero dopo 13 anni in giallo nero.

Calciomercato Roma, Hummels al posto di Smalling: contatti in Arabia

Il classe ’88, seppure non in linea con la linea verde tratteggiata da De Rossi in vista del mercato estivo, continua ad essere accostato al taccuino della Roma. A fargli spazio potrebbe essere un altro veterano della difesa, il cui addio torna una pista calda dopo le ultime sessioni di calciomercato.

Parliamo di Chris Smalling, reduce da una stagione complicata che lo ha visto più fuori che dentro al campo a causa di problemi fisici. Il centrale britannico, secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, sembra pronto a lasciare la Roma per volare in Arabia Saudita. Il procuratore dell’ex Manchester United ha allacciato nuovamente i contatti nel campionato arabo.