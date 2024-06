Dal PSG alla Roma: non c’è due senza tre, risposta lampo | ASRL

Anche in questa sessione di calciomercato, i destini del PSG e della Roma potrebbero incrociarsi visti gli ottimi rapporti tra i due club

Nonostante siano cambiati il direttore sportivo e l’allenatore, i buoni rapporti tra il Paris Saint-Germain e la Roma sono rimasti intatti e anche nel corso della prossima sessione estiva di calcio mercato le strade dei due club potrebbero intrecciarsi, soprattutto a mercato inoltrato. La rosa parigina, infatti, è composta da diversi elementi interessanti che dopo una stagione di alti e bassi hanno chiesto di provare fortuna altrove per rilanciare la propria carriera.

Dopo i tenativi fallimentari fatti da Tiago Pinto con Georginio Wijnaldum e Renato Sanches, non è da escludere che le due società capitoline, in ossequio al classico adagio del “non c’è due senza tre”, non possano tornare a fare affari nelle prossime settimane. Nelle scorse settimana, ad esempio, vi abbiamo parlato del profilo di Nordi Mukiele, segnalato a Trigoria da alcuni intermediari.

Dal Psg alla Roma, proposto un altro centrocampista

Assistito da un’agenzia molto vicina a Florent Ghisolfi, il terzino destro non è tuttavia l’unico profilo che è stato segnalato in questi giorni al nuovo direttore tecnico della Roma. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, gli uomini mercato giallorossi sono stati di recente informati della possibilità che Carlos Soler lasci Parigi, in prestito a titolo definitivo.

Acquistato per 18 milioni di euro nell’estate del 2022, il centrocampista 27enne sin qui non è riuscito a replicare quanto di buono aveva fatto vedere con la maglia del Valencia, collezionando in Francia 8 gol e 8 assist in 63 presenze, di cui solamente 32 da titolare. Il profilo dell’iberico viene senza dubbio ritenuto interessante dalle parti di Trigoria anche perché, rispetto ai due precedenti, Soler è un calciatore integro fisicamente e desideroso di rilanciarsi in Europa. Ad oggi, tuttavia, il ragazzo non rappresenta una priorità della Roma, impegnata sul fronte cessioni e nella caccia dell’erede di Romelu Lukaku e degli esterni, difensivi e offensivi. Tuttavia, alla luce del grande rapporto di fiducia che lega Luis Enrique e De Rossi, il tecnico giallorosso si fiderebbe molto del giudizio dell’allenatore del Psg nel caso in cui la trattativa dovesse andare avanti. Staremo a vedere cosa succederà.