Addio alla Roma già comunicato, Tiago Pinto non crede ai suoi occhi: torna subito da lui in Premier League.

Numerosi movimenti e orchestrazioni di mercato contraddistingueranno il prossimo modus operandi degli addetti ai lavori di Trigoria, ben consapevoli di dover apportare diverse modifiche alla rosa da consegnare tempestivamente a De Rossi nel corso della sempre più vicina estate e di un calciomercato ormai prossimo a iniziare ufficialmente.

Come fin qui emerso, sono numerosi gli scenari che si apprestano a toccare il mondo Roma, per l’ennesima volta atteso da una campagna acquisti che, pur partendo dall’importanza delle uscite o degli allontanamenti di chi non sia più ritenuto all’altezza, dovrà essere incentrata soprattutto sull’apporto di qualità e caratteristiche richieste dallo stesso De Rossi a Ghisolfi. Nomi e colpi importanti sono tutt’altro che da escludersi, come ben ricordano le operazioni del recente passato, ma anche il copro di nomi fin qui accostati alla Roma.

Addio Bove, comunicazione già arrivata dalla Roma: c’è l’interesse del Bournemouth

Per riuscire a rinforzare con intelligenza e lungimiranza la squadra, però, serviranno anche alcuni sacrifici, da intendersi come possibili cessioni, oltre che da decisioni definitive circa mancati prolungamenti contrattuali o di conferme di prestito. La situazione Lukaku, ad esempio, permette di capire come la necessità di avere giocatori importanti dovrà coesistere anche con un fattore sostenibilità mai dimenticato dai Friedkin.

Parallelamente, poi, tra i volti più nobili che potrebbero lasciare la Capitale, va segnalato in queste ultime ore anche il nome di Edoardo Bove, reduce da un percorso importante con Mourinho, cui ha fatto seguito una sempre più evidente e importante relegazione durante la gestione De Rossi. Oltre ad un Tammy Abraham accostato di recente proprio alla Premier League, il figlio di Roma potrebbe lasciare prossimamente la capitale, sempre con destinazione Premier League.

Ad approfondire lo scenario è stato Sky Sport, che ha riferito di come la Roma avrebbe già comunicato all’entourage del centrocampista di essere intenzionata a inserirlo nel corpo dei partenti. Una scelta importante, cui sta facendo seguito un certo interesse proprio in Inghilterra, dove Bove piace al Bournemouth, che nelle precedenti settimane ha annunciato Tiago Pinto come proprio nuovo direttore sportivo.