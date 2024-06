Calciomercato Roma, gran ‘ritorno’ saltato: 15 milioni in Premier

Asta europea e firma in Premier League, altro che Inter o Roma: 15 milioni e addio Serie A

Scenari di mercato e intrecci sono pronti a contraddistinguere una campagna acquisti ormai iniziata, seppur non in modo ufficiale. Il quasi delineato valzer di allenatori tra Serie A ed Europa, unitamente alla definizione di organigrammi e cambiamenti in seno a società e dirigenze, hanno permesso di dare quantomeno avvio a quella fase di valutazioni e ponderazioni delle quali tenere conto nelle battute più calde di un calciomercato ormai sempre più vicino.

Ne sa qualcosa la stessa Roma, fin qui distintasi per osservazioni volte a cogliere e fiutare opportunità che consentano di rinforzare la squadra di De Rossi, in modo intelligente e funzionale. Ovviamente, nomi caldi e importanti come quello di Chiesa o anche dello stesso Hummels sono in grado di catturare le attenzioni più importanti, senza però portare a sottovalutare tanti altri aspetti che, parallelamente alle uscite, dovranno vedere la Roma agire in modo tempestivo quanto intelligente.

Calciomercato Roma, Solet sempre più lontano dalla Serie A: c’è il Manchester United

Come detto, uno dei nomi più caldi per le retrovie è quello di Hummels, in scadenza contrattuale con il Borussia Dortmund e sempre più intenzionato a restare in Europa, dove è corteggiato, oltre che dalla Roma, anche dal Minorca. Seppur con meno veemenza rispetto ad altre regioni di campo, la sua situazione ricorda l’importanza giallorossa di dover limare anche il reparto arretrato.

In attesa di aggiornamenti definitivi circa il possibile ritorno di Llorente e la disambiguazione della posizione di Kumbulla, la Roma aveva in passato messo nuovamente gli occhi anche sul difensore del Salisburgo, Oumar Solet. In scadenza contrattuale fra un anno, il francese è valutato tra i 13 e i 15 milioni di euro. Attenzionato anche dall’Inter, Solet parrebbe però destinato alla Premier League, dove piace non poco al Manchester United.

Come riferisce Team Talk, infatti, le uscite certe di Varane e Lindelof porteranno i Red Devils a intervenire in questa regione di campo, per la quale si considerano nomi di altissimo livello come Branthwaite o Guehi, con quest’ultimo potenzialmente coinvolgibile in uno scambio con Wan-Bissaka.

Il nome di Solet, rispetto agli ultimi due, è però economicamente più abbordabile, al netto di un interesse registrato anche tra le fila di Bayer Leverkusen e Stoccarda, rimaste in una lista di corteggiatrici che, appunto, aveva coinvolto anche la Roma e l’Inter, oltre che lo stesso West Ham.