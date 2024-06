Calciomercato Roma, plusvalenza assicurata e colpo rossonero

Per la Roma dei Friedkin e di Daniele De Rossi ci sono da segnalare alcune importanti novità di calciomercato.

Dopo aver sfiorato l’anno scorso due obiettivi davvero fondamentali, ovvero la qualificazione alla Champions League e la finale di Europa League, la Roma dei Friedkin si è messa subito al lavoro per programmare la prossima stagione. Il primo passo è stato quello di sostituire Tiago Pinto con il francese Florent Ghisolfi.

Una volta nominato il nuovo direttore sportivo giallorosso, l’attenzione della Roma si è spostata verso il calciomercato. L’obiettivo numero uno dei dirigenti giallorossi è quello di regalare a Daniele De Rossi giocatori funzionali alla sua idea di calcio che possano riportare il club giallorosso a disputare una gara della massima competizione europea per club.

Per tutti questi motivi, di fatto, la Roma è tra le squadre più attive in queste prime settimane in sessione di calciomercato estivo, sia per quanto riguarda possibili acquisti che possibili cessioni. Proprio sul fronte del mercato, infatti, ci sono delle importanti novità per i tifosi del club capitolino.

Calciomercato Roma, Como su Belotti: possibile plusvalenza da investire per Doué del Rennes

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport’ Italia’, di fatto, la Roma potrebbe ottenere una plusvalenza dalla cessione di Andrea Belotti. Quest’ultimo, arrivato in giallorosso da parametro zero nell’estate del 2022, è seguito dal Como di Fabregas. Il club appena promosso in Serie A sta puntando con molta decisione all’attaccante per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Con i possibili soldi incassati dalla cessione di Andrea Belotti, quindi, la Roma potrebbe avere più forza per quanto riguarda il calciomercato in entrata. Tra gli obiettivi di Florent Ghisolfi, sempre come riportato da ‘Sky Sport’, bisogna sicuramente inserire Guela Doué del Rennes. La trattativa per l’esterno, inoltre, sarebbe in fase avanzata.