Dal Milan alla Roma: uomo Champions per De Rossi

Calciomercato Roma, fari puntati sull’uomo Champions dal Milan. Nuova pista in Serie A accostata al taccuino di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi: sondaggi in corso.

Poco più di dieci giorni separano la Roma dall’apertura ufficiale del calciomercato estivo. I fari sono puntati sulle manovre di Florent Ghisolfi, che sta pianificando con Daniele De Rossi la costruzione della nuova rosa giallorossa. Sono tanti i nomi accostati alla lista dei desideri della coppia romanista, a cui si aggiunge un’altra opzione in Serie A. Sondaggi avviati per l’uomo decisivo nella corsa alla Champions League nella scorsa stagione e sfida alla Spagna, oltre che alla Juventus di Thiago Motta.

Nella lunga lista dei nomi accostati alla Roma di De Rossi spunta una nuova pista in Serie A. La squadra giallorossa è stata accostata a tanti protagonisti della scorsa stagione nel campionato italiano. Le piste più calde portano a guardare a Bellanova dal Torino per la corsia di destra, mentre per l’attacco il sogno proibito resta Federico Chiesa, che ha un anno di contratto rimanente con la Juventus. La squadra bianconera, che ha scelto Thiago Motta dopo la stagione da incorniciare sulla panchina del Bologna, è attiva su diversi profili allenati al Dall’Ara dall’ex centrocampista. Oltre alla pista Riccardo Calafiori in difesa, i bianconeri sono stati segnalati sulle tracce di Alexis Saelemaekers.

Calciomercato Roma, nuova pista in attacco: sondaggio per Saelemaekers

L’ala belga è stata decisiva nella corsa al piazzamento in Champions League per il Bologna, siglando anche il gol nella sfida decisiva vinta contro la Roma. I felsinei però non sembrano intenzionati a riscattarlo per circa 9 milioni di euro, non rientrando nelle priorità del nuovo tecnico Vincenzo Italiano.

L’attaccante esterno tornerà dunque al Milan, che a sua volta potrebbe decidere di cederlo in via definitiva. Oltre alle sirene della Juventus, dove ritroverebbe la guida di Thiago Motta, secondo “Il Resto del Carlino” anche la Roma ha sondato la pista per l’ala classe ’99. Entrambi i club devono fare i conti con la concorrenza della Liga, secondo quanto aggiunge il quotidiano anche dalla Spagna hanno avviato i sondaggi per uno dei protagonisti della stagione da Champions con la maglia del Bologna.